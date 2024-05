Ratajkowski e Rita Ora seminude, Cardi B esagerata, il solito Damiano David: le follie del MetGala 2024

Trasparenze, eccentricità e tanto glamour. Il MET Gala 2024 non ha tradito le aspettative e sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York, in occasione dell'annuale evento benefico organizzato dalla rivista Vogue, si è visto di tutto. Tante celebrities, tanti abiti importanti ma anche molte stranezze che i fotografi presenti alla serata hanno immortalato per la gioia dei più curiosi.

Sul tappeto rosso del Metropolitan è andata in scena una sfilata di eccentricità sul tema "The Garden Of Time - "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", ispirato dall'omonimo racconto breve di J.G. Ballard, creatore di mondi surreali. Dalla padrona di casa Anne Wintour, direttrice di Vogue, a Rihanna e Shakira, l'atrio del Metropolitan Museum of Art di New York è stato attraversato da decine di star del cinema e della musica americana e internazionale ma a colpire sono stati soprattutto i look audaci sfoggiati da Jennifer Lopez eEmily Ratajkowski.

La prima ha sfilato con un abito su misura effetto nude e tempestato di paillettes di Schiaparelli Haute Couture, mentre la top model ha lasciato tutti a bocca aperta indossato un vestito vintage di Versace, che ha lasciato ben poco all'immaginazione. Look audace (firmato Marni) anche per la cantante Rita Ora, che ha sfilato seminuda con una tuta aderente color carne e un drappeggio di fili di perle a coprire l'essenziale. Un outfit che a molti ha ricordato lo stile di Bianca Censori, moglie di Kanye West. Ha puntato su un classico vedo-non-vedo anche l'italianissimo Damiano David, leader dei Maneskin, che al Met Gala si è presentato al braccio della fidanzata Dove Cameron con un completo nero in pizzo trasparente.

Decisamente più coprenti ed eccentrici gli abiti sfoggiati da Lana Del Rey (stile Bella Addormentata nel bosco con tanto di rami tra i capelli) e Cardi B, che si è presentata al Met Gala con indosso un abito completamente nero di Chenpeng Studio con uno strascico in tulle ampio dieci metri. Un look che ha richiesto l'aiuto di una squadra di assistenti (ben nove persone) per sistemarlo sul tappeto. Assomigliava più a un enorme sacchetto della spazzatura nero l'abito indossato da Rebecca Ferguson, la diva di "Dune", che poi ha sorpreso tutti, togliendosi l'ingombrante mantella e sfoggiando un abito a sirena tempestato di cristalli.

L'outfit che ha suscitato più clamore è stato però quello sfoggiato da Tyla, che sul red carpet si è presentata con un abito di sabbia, una scultura realizzata da Balmain, a rappresentare la clessidra e il tempo che passa.

Indossarlo per la cantante sudafricana non è stato però facile e, vista l'impossibilità di salire le scale senza rovinarlo, l'artista è stata sollevata di peso dai suoi assistenti e portata alla fine della scalinata.