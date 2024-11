Re Carlo, oltre 85 milioni di euro per l’incoronazione: scoppia la polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'incoronazione storica ma salatissima quella che è costata al governo britannico per organizzare tutte le cerimonie in onore di Re Carlo III nel maggio 2023: le cifre le ha rese note oggi il Dipartimento britannico per la Cultura, i Media e lo Sport (Dcms) spiegando che sono stati spesi ben 72 milioni di sterline, l'equivalente di oltre 85 milioni di euro.

I costi nel dettaglio

Passando a setaccio il prezzo per gli eventi più importanti di quel fine settimana storico che i britannici non vivevano dal 1953 quando fu incoronata la defunta madre di Carlo, la Regina Elisabetta II, ecco che poco più di 50 milioni di sterline (più o meno 63 milioni di euro) sono stati impiegati per tutto ciò che ruotava attorno all'incoronazione vera e propria. Poi, circa 21,7 milioni di sterline (si parla di 25 milioni di euro) sono stati impiegati per la sicurezza e la sorveglianza vista la presenza di milioni di persone all'evento che ha unito tutto il mondo grazie anche alle dirette tv e lo streaming.

"Momento irretipibile"

Oltre ai numeri del report annuale, il Dipartimento del governo di Rishi Sunak che ha collaborato con la Royal Family all'incoronazione ha fatto sapere di aver " portato a termine con successo il fine settimana centrale dell'incoronazione di Sua Maestà il Re Carlo III, a cui hanno partecipato milioni di persone sia nel Regno Unito che in tutto il mondo ". L'incoronazione è stata definita un " momento irripetibile " che ha permesso all' "intero Paese di riunirsi per festeggiare " ma anche offerto "u n'opportunità unica per celebrare e rafforzare la nostra identità nazionale e mostrare il Regno Unito al mondo ".

Le polemiche dei repubblicani

Ma in Inghilterra c'è chi non ha preso affatto bene quelle spese: il partito Republic che si batte affinché la monarchia possa essere sostituita con un sistema politico democratico che ha utilizzato la parola " osceno " per quella che è considerata un'incoronazione-spreco. " Sarei molto sorpreso se l'intero costo fosse di 72 milioni di sterline ", ha dichiarato al The Guardian il Ceo di Republic, Graham Smith. In realtà la spesa sarebbe più elevata considerando anche i soldi spesi dal ministero della Difesa per le misure di sicurezza straordinarie a Londra con una cifra anche superiore a cento milioni di sterline.

" Ma anche quel tipo di denaro, 72 milioni di sterline, è incredibile. Una cifra enorme da spendere per la parata di una persona quando non c'era alcun obbligo nella costituzione o nella legge di avere un'incoronazione, e quando stavamo affrontando tagli ai servizi essenziali", ha aggiunto Smith.

È stata una parata che Carlo ha insistito per avere con spese enormi per i contribuenti che si aggiungono all'enorme imposta di successione che non ha dovuto pagare, oltre ai 500 milioni di sterline all'anno di costo della monarchia

".