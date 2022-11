"Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un'insegnante": lo sfogo di Paola Barale

Agli occhi del pubblico Paola Barale è sempre stata la soubrette procace e sensuale. Eppure, l'esperienza a Ballando con le stelle (dove è stata eliminata) ha mostrato un'altra donna, decisamente distante dalle aspettative. E così al Corriere della sera, lei ha confessato che la versione di sé più vicina alla realtà è tutt'altro che sexy: " L'essere sensuale è un atteggiamento lontano da me e a Ballando mi sono trovata in difficoltà ".

Nonostante la gara sia finita anzitempo, Paola Barale spera ancora nel ripescaggio perché l'esperienza nello show di Rai Uno le ha permesso di " superare i limiti" che si era "costruita negli anni ". Della Paola di Odiens, Buona Domenica e La ruota della fortuna è rimasto poco. Quella figura è lontana: " Le aspettative che ci sono su di me oggi sono legate a una immagine di tanti anni fa che non mi rappresenta più così: sono sempre io, però sono cresciuta ". E la sua crescita è stata così profonda da portarla a prendere le distanze da una tv, nella quale lei non si riconosceva più.

Gli anni lontana dallo schermo

" Ho voluto uscire di scena quando stava cambiando il linguaggio televisivo, ma certo non volevo uscire totalmente. Poi le cose sono andate come sono andate ", ha confessato Paola Barale al Corriere, spiegando di non avere voluto deludere il suo pubblico ma di avere solo cercato di " essere coerente " con sé stessa. Dopo l'esperienza a Pechino Express nel 2015 e la conduzione del format Flight 616 di lei si sono perse le tracce sul piccolo schermo. Una scelta ponderata che la porta ancora a essere scettica sulle richieste che le arrivano: " Ho fatto tanta televisione, ma è molto cambiata. Ero abituata alla tv di una volta, quella di adesso mi starebbe stretta. Me ne sono andata via nel bel mezzo della mia popolarità e tutto perché non ci stavo dentro più. Figuriamoci ritornarci adesso. Ballando, non a caso, è un po' quel genere di tv che ho sempre frequentato, fatto di professionismo. Non è un reality dove muori di fame o litighi di continuo ".

Il "no" a gossip e reality

Rinnegare il passato - cominciato come sosia di Madonna - è difficile (" Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un'insegnante di ginnastica, mi davano un milione a sera "). Ma su due cose i suoi "no" sono rimasti fermi nel corso degli anni: gossip e reality. " La televisione che vorrei fare? Basta non ci sia il gossip", ha scherzato Paola Barale, che ha precisato: "Chissenefrega degli amori quando avevo 25 anni. Se sono finiti, ti rompi anche un po' le scatole di parlarne. Essere un personaggio pubblico non vuole dire che appartieni al pubblico" .