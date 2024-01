La regina Margrethe II ha abdicato. Sale sul trono Frederik X

Il 14 gennaio 1972, dopo la morte di Frederik IX, la Corona di Danimarca si posò sul capo di Margrethe II, sovrana forte, eclettica, ma amata e rispettata dal suo popolo. Dopo 52 anni, il 14 gennaio 2024, la Regina ha abdicato in favore del figlio, Frederik X. Per qualcuno si sarebbe trattato di una mossa studiata per salvare il matrimonio del nuovo Re, a quanto pare in bilico dopo lo scandalo di un presunto tradimento. In ogni caso con Margrethe l’istituzione monarchica è diventata una vera e propria colonna portante, che poggia sull’80% del consenso popolare. Al nuovo sovrano l’onore e l’onere di mantenere questa popolarità e, se possibile, rafforzarla ancora di più.

Passaggio di potere

Alle 14:24 in punto la regina Margrethe di Danimarca ha firmato la dichiarazione di abdicazione durante il Consiglio di Stato che si svolgerà al Castello di Christiansborg. Frederik X è il nuovo Re di Danimarca e Mary Donaldson, di origine australiana, la nuova Regina. Alle 15 la premier Mette Fredeiksen proclamerà formalmente la nomina. Tre colpi di 27 salve dalla fortezza nel porto saluteranno il monarca, che per l’occasione pronuncerà un breve discorso.

Alle 17 si svolgerà l’ultima cerimonia che completerà il passaggio di potere: gli stendardi reali verranno trasferiti dalla residenza della Regina a quella del nuovo Re, ovvero il Palazzo di Amalienborg. Infine alle 18 ci sarà uno spettacolo pirotecnico ai Tivoli Garden, per festeggiare l’inizio del regno di Frederik X.

Alla storica giornata è presente anche il fratello del nuovo sovrano, il principe Joachim, ma non sua moglie, Marie Cavallier e nemmeno i figli. Il motivo ufficiale di questa assenza è la scuola dei bambini, ma stando alle voci la famiglia del secondogenito di Margrethe II non avrebbe affatto digerito il declassamento avvenuto alla fine del 2022, quando la Regina, per snellire la monarchia, ha tolto ai figli di Joachim i titoli e il trattamento di altezza reale.

L’abdicazione di Margrethe II

“Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre, mi dimetterò da Regina di Danimarca. Lascerò il trono a mio figlio, il principe ereditario Frederik” , ha annunciato la regina Margrethe di Danimarca lo scorso 31 dicembre, durante il suo tradizionale discorso di fine anno. Sembra non avesse rivelato a nessuno questa decisione, solo ai figli, appena tre giorni prima della dichiarazione pubblica. Ufficialmente Sua Maestà vorrebbe cedere la Corona a una nuova generazione di reali.

Secondo le indiscrezioni, invece, il suo gesto sarebbe dettato dalla volontà di mettere la parola fine sullo scandalo che ha travolto l’erede al trono lo scorso ottobre, quando dei paparazzi lo hanno avvistato con una socialite di origine messicana, Genoveva Casanova, per le vie di Madrid.

Comunque sia in Danimarca l’abdicazione è un caso più unico che raro. L’unico precedente risale al 1146, quando Eric III (1120-1146) decise, per ragioni sconosciute, di abbandonare il potere e ritirarsi in un monastero. Dopo l’annuncio del 31 dicembre 2023 i danesi, seppur a malincuore, hanno subito accettato la nuova situazione, anche perché Margrethe non si ritirerà a vita privata: manterrà il titolo di Sua Maestà la Regina di Danimarca e continuerà a presenziare ad alcuni eventi pubblici.