Scandalo alla corte danese: il principe Frederik sorpreso con un'ex modella

La famiglia reale danese è nell’occhio del ciclone mediatico: l’erede al trono Frederik sarebbe stato paparazzato con la ex modella Genoveva Casanova in giro per Madrid, in quello che sembrerebbe un incontro romantico. La corte, in subbuglio, è corsa ai ripari, smentendo le ricostruzioni e chiedendo il rispetto della privacy, ma molti dettagli in questa storia non tornerebbero. Potrebbe trattarsi della punta dell’iceberg di un vero e proprio scandalo.

Frederik e Genoveva

Lo scorso 6 novembre la regina Margrethe di Danimarca, l’erede al trono Frederik e la moglie Mary hanno accolto a Copenhagen, con tutti gli onori, i sovrani di Spagna Felipe VI e Letizia. Un’atmosfera tranquilla ma glamour che non lasciava presagire l’uragano abbattutosi di lì a poco sul Palazzo reale di Amalienborg. Quasi in contemporanea con l’arrivo dei regali ospiti, infatti, il magazine spagnolo Lecturas ha pubblicato delle immagini che ritraggono il principe Frederik a spasso per Madrid con una donna che non è la moglie, bensì la 47enne ex modella e socialite messicana Genoveva Casanova.

Stando alle ricostruzioni del giornale, riportate anche da Oggi.it, i due avrebbero visitato la mostra “Picasso, il sacro e il profano” al Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza, poi cenato al tablao di flamenco El Corral de la Morerìa, abilmente celati dietro un separé. La loro presenza ha incuriosito non poco la stampa europea. Infine il principe Frederik avrebbe dormito in casa della sua ospite.

Per molti non si sarebbe trattato affatto di un appuntamento amichevole, informale, bensì di un vero e proprio tradimento ai danni della principessa Mary di Danimarca. Un insider, però, ha dichiarato al magazine “Hola!” che l’incontro tra Frederik e Genoveva sarebbe stato del tutto casuale: il principe avrebbe dovuto visitare la mostra con un amico che all’ultimo avrebbe dato forfait a causa del Covid, chiedendo alla socialite di andare al suo posto.

La smentita

Genoveva Casanova, madre di due figli avuti dall’ex marito, il nobile Cayetano Martìnez de Irujo y Fitz-James Stuart, si è affrettata a smentire la versione dei fatti proposta da Lecturas, affermando in un comunicato stampa: “Nego categoricamente ogni dichiarazione che suggerisce una relazione romantica tra il principe Frederik e me. Non solo queste dichiarazioni sono false, ma sono anche maliziose. Tutto è già in mano ai miei avvocati, che sono pronti a tutto per difendere il mio onore e il mio diritto alla verità e alla privacy”.

Di solito i reali non prendono in considerazione il gossip e tantomeno rispondono alle notizie apparse sui giornali, ma stavolta, evento più unico che raro, la Casa reale danese ha deciso di pubblicare una nota ufficiale in proposito: “Da anni manteniamo la politica di non commentare, né confermare alcun dettaglio relativo a questioni private. Inoltre vorremmo sottolineare il nostro impegno a rispettare la privacy dei membri della famiglia reale, compreso il principe ereditario”. Il Palazzo reale non ha confermato, né smentito il gossip, solo chiesto discrezione per una vicenda che non sarebbe ancora del tutto chiara, nonostante la smentita della Casanova.

La reazione della principessa Mary

La futura Regina consorte Mary non sembra aver accusato il colpo. Almeno a giudicare dalle apparenze. Continua con i suoi doveri reali come se nulla fosse, l’atteggiamento che la monarchia si aspetta in casi simili, che il protocollo raccomanda. Sposata dal 2004 con l’erede al trono di Danimarca Frederik, la principessa Mary, ex consulente di marketing di origini australiane, sta dimostrando di aver imparato alla perfezione la lezione dell’imperturbabilità in pubblico, come le altre reali di origini commoner, dalla regina Letizia alla principessa del Galles Kate. Tuttavia è la prima volta che Frederik e Mary, coppia molto amata e apprezzata nel panorama royal europeo, si ritrovano a dover gestire una situazione così intricata, in precario equilibrio tra vita ufficiale e sfera privata.