La residenza a Citylife e la villa sul lago di Como: i beni dei Ferragnez

Truffa aggravata dalla minorata difesa degli acquirenti del pandoro Balocco. La Procura di Milano ha cambiato passo nell’indagine sulla promozione per beneficenza del dolce natalizio griffato da Chiara Ferragni iscrivendo nel registro degli indagati sia l’imprenditrice digitale sia Alessandra Balocco, l'amministratrice delegata e presidente della ditta. Una tegola non di poco conto per l’influencer, che potrebbe trovarsi a fare i conti con la disgregazione dell’impero costruito con il marito Fedez. Tra sponsorizzazioni, blog, canzoni e diritti d’immagine, la coppia ha macinato milioni di euro. Una vera e propria multinazionale tra quote azionarie, imprese e finanza. Senza dimenticare il mattone: nell’ultimo anno i Ferragnez hanno investito quasi 20 milioni di euro in immobili.

Dopo aver messo in vendita la villa di Los Angeles, i Ferragnez nel 2023 hanno speso 18 milioni di euro per comprare la loro nuova residenza milanese e una villa per le vacanze sul lago di Como. Partiamo dalla dimora meneghina dal valore di 10,8 milioni di euro, una penthouse nel quartiere di Citylife, zona dove hanno sempre vissuto insieme ai figli Leone e Vittoria. Un attico disposto su tre piani, collegato sui due livelli da una scala a chiocciola. Tanto, tantissimo lusso: dalla piscina condominiale al camino, fino alla sala cinema e alla palestra privata dotata di angolo pilates. È stata la stessa coppia a mostrare tutti i dettagli della residenza arredata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali.

L’altro imponente investimento dei Ferragnez – 7 milioni di euro – è la villa sul Lago di Como, a Pognana Lario, proprio di fronte al buen retiro di George Clooney. Una location intima e solitaria, una dimensione totalmente diversa rispetto a quella milanese ma anche speciale per i coniugi, che hanno ribadito in più di un’occasione il legame speciale con il Lago. Anche in questo caso i lavori sono stati affidati a Fiora e Sigali: 470 metri quadrati per quindici stanze, piscina a sfioro, giardino enorme, lusso visibile ad occhio nudo.

Investimenti immobiliari degni di nota per i Ferragnez, dunque, con le proprietà separate: come riportato dal Domani, la casa milanese è intestata a una società della Ferragni, mentre la villa sul Lago di Como fa capo alla famiglia di Fedez. Ora, complice il pandoro-gate, si temono ripercussioni devastanti per il business di famiglia, tali da intaccare il patrimonio milionario. Un primo segnale è stato registrato per le aziende controllate dall’influencer, senza dimenticare la fuga dei marchi.