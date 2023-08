Ressa di fan sotto al palco, colpita Baby K: "Finita in ospedale. Sono nera"

È finito nel peggiore dei modi lo show di Baby K a Teramo. La cantante è stata costretta ad andare in ospedale a causa di un violento colpo al petto ricevuto da una donna che, nella calca creatasi sotto al palco per foto e autografi, l'ha " caricata " - come ha raccontato Baby K - facendola finire al pronto soccorso.

A raccontare quanto accaduto è stata l'artista attraverso alcune storie condivise sulla sua pagina Instagram. Video di rabbia e sconforto per quanto avvenuto pochi giorni fa durante il suo live a Teramo. Secondo quanto rivelato, Baby K aveva da poco terminato la sua esibizione di mezz'ora, quando le forze dell'ordine hanno consentito ai fan di avvicinarsi per foto e autografi, creando - di fatto - una situazione di difficile gestione.

Il racconto di Baby K

" La polizia, che è lì per mantenere l'ordine, ha deciso di fare il contrario del suo mestiere aprendo le transenne in questo poco spazio che c'era si è creata una tale calca..." , ha spiegato la cantante, proseguendo il racconto: " Avevo bambini che mi arrivavano al ginocchio e continuavo a dire: 'Non possiamo stare qua, qualcuno si fa male'. La cosa era pericolosa per tutti ma l'importante era farsi una foto" . A quel punto, una donna di una certa età si sarebbe fatta largo tra la folla con la forza, colpendola violentemente: " Sono stata caricata da una donna in modo così forte che ho subito un trauma al seno. Non riuscivo nemmeno a parlare per il dolore per il liquido nello sterno, sono andata in ospedale ".

Show cancellati, lo sfogo di Baby K