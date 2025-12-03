Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà: ecco il tenero annuncio

Dopo essere scomparso dai social per qualche giorno, il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, è tornato online per condividere coi suoi follower la notizia della nascita del figlio. La paternità è stata annunciata dal cantante con uno scatto sul profilo Instagram ufficiale della band, in cui Ricardo Zanotti indossa un berretto beige di Snoopy e una felpa pastello, mentre stringe al petto il figlio appena nato. Lo sguardo di Zanotti, pieno d'amore, è rivolto verso il bambino e la didascalia del post - che in circa un'ora ha collezionato quasi 150 mila like e più di duemila commenti - recita "per favore non piangere". Si tratta di una frase estrapolata dal famoso brano Pastello Bianco, che i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato nel 2020 e che è diventato uno dei loro cavalli di battaglia. Accanto alla citazione della canzone, Riccardo Zanotti ha anche scritto la data di nascita del suo primogenito: 29 novembre 2025.

Tra le celebrità che hanno condiviso la gioia del frontman dei Pinguini Tattici Nucleari ci sono i cantanti Alfa, Leo Gassman e Federica Abate. Andrea Pisani, il comico del gruppo I Panpers, ha lasciato un commento sotto il post, scherzando sull'evidente somiglianza che da sempre porta molti fan ad associarlo proprio a Riccardo Zanotti. " Giuro che se mi assomiglia, " ha detto l'ex di Beatrice Arnera, " non c'entro niente. " Tra i comici che hanno fatto gli auguri al cantante c'è anche Max Angioni, attualmente nelle sale come doppiatore nel film campione d'incassi Zootropolis 2.

La notizia della paternità di Riccardo Zanotti aveva già cominciato a emergere in rete proprio lo scorso sabato, quando l'esperta di gossip Deianira Marzano aveva raccontato che una sua follower le aveva confessato di aver incontrato il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari nel reparto ostetrico di un ospedale milanese, insieme alla compagna, la cui identità rimane ancora sconosciuta. Zanotti tiene molto alla sua sfera privata ed è sempre molto attento a proteggerla al meglio delle sue possibilità.

Inoltre, come si legge anche su Il Messaggero, la nascita del bambino spiegherebbe anche il motivo dietro la decisione dei Pinguini Tattici Nucleari di fermarsi per un po' dopo la conclusione dell'Hello World Tour.

più solidi che mai".

Una notizia che aveva rattristato i fan al punto che proprio lo stesso Zanotti era stato quasi costretto a specificare che si trattava davvero solo di una pausa e non di un addio e aveva anche asserito che i Pinguini Tattici Nucleari erano "Di sicuro, comunque, per il cantante inizia ora una delle avventure più grandi della vita.