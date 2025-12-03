Cos'è "olive oil shot", l'ultimo fenomeno virale che fa impazzire i social

C'è chi ama l'happy hour, chi un brindisi dopo cena e chi, invece, preferisce uno shot di olio d'oliva. No, non è l'ultimo trend della Milano da bere, ma il fenomeno virale che sta dilagando su TikTok. Nelle ultime settimane sulla popolare piattaforma cinese si sono moltiplicati i video in cui influencer, creator e semplici utenti sorseggiano un "shot" di olio d'oliva - rigorosamente extravergine - come se fosse un rituale detox o un elisir di giovinezza. Dietro la spinta virale, infatti, c'è una promessa - più estetica che scientifica - che parla di pelle più luminosa, intestino felice, digestione migliore e mente più lucida. Peccato che, per molti nutrizionisti, l'idea che uno shot di olio di oliva condito con sale e succo di limone possa fare miracoli resti poco più di un'illusione.

Cos'è "olive oil shot"

Il rito virale del momento prevede l'assunzione di un sorso d'olio extravergine di oliva bevuto come se fosse un integratore mattutino. Chi decide di seguire il trend beve un piccolo bicchierino — o un cucchiaio abbondante — di olio extravergine d'oliva, di solito al mattino a digiuno, e filma con il cellulare l'assunzione quotidiana che va da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta. La versione base prevede solo olio, ma online spopolano anche le varianti con l'aggiunta di succo di limone e un pizzico di sale, pensate per rendere il sapore più gradevole e, secondo alcuni utenti, per potenziare gli effetti digestivi. Su TikTok i video legati a questa nuova tendenza hanno raccolto milioni di visualizzazioni, trasformando un gesto banale in un fenomeno virale.

Quali sono i benefici

I promotori dell'olive oil shot giurano che la lista di benefici è lunga: digestione più fluida, senso di sazietà prolungato, pelle luminosa, energia mattutina e perfino umore più stabile. In realtà, a funzionare non è tanto il gesto in sé quanto le proprietà note dell'olio extravergine, ricco di grassi monoinsaturi e antiossidanti. Assumerlo a crudo può effettivamente aiutare a proteggere il sistema cardiovascolare e a sostenere la funzione intestinale, ma gli esperti ricordano che questi effetti derivano dall'uso regolare nella dieta, non necessariamente da uno shot bevuto in un unico sorso. Nei paesi mediterranei come l'Italia, l'assunzione di olio extravergine di oliva nell'alimentazione è considerata sufficiente per ottenere i benefici decantati dagli influencer di TikTok. Diverso invece è il discorso per gli americani e per i paesi dove l'olio d'oliva non è impiegato in cucina.

Perché il trend è virale negli USA

Secondo gli esperti, gli americani consumano in media un litro di olio d'oliva all'anno, rispetto a 10-20 volte tanto nei paesi mediterranei. Nella cucina americana l'olio d'oliva è usato meno frequentemente, spesso sostituito da burro, oli vegetali neutri o condimenti industriali.

Di conseguenza, l'idea di assumerlo "a shot" appare come unaper ottenere i benefici che gli italiani hanno già grazie alla dieta mediterranea. Un trend che in italia risulta quasi superfluo.