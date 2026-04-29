Roberto Baggio sbarca su TikTok: palleggio e vetro rotto, il video è virale

Il calcio è sempre più social e TikTok è una delle piattaforme più amate dai calciatori. Dopo le grandi stelle internazionali come Vinícius Jr. e Lamine Yamal, anche le icone del passato decidono di sbarcare sulla piattaforma, e l'ultimo a farlo è Roberto Baggio.

Con un video a sorpresa, il Pallone d'Oro 1993 ha stupito piacevolmente i fan, facendo il suo esordio sul social cinese. Un filmato di pochi secondi in cui lo si vede sul prato intento a palleggiare con la sicurezza e l'eleganza che lo contraddistinguono. L'ex calciatore conclude l'esercizio con un calcio, ma non diretto verso una porta. Il pallone va fuori dalla scena, ma si ode chiaramente un rumore di vetro che va in frantumi, seguito da un urlo femminile che suona proprio come: "Roby!".

Insomma, un'azione da manuale conclusasi però con un disastro. Anche se il sonoro potrebbe sembrare volontario, quindi potrebbe trattarsi di una presentazione ironica. Il video si conclude con Roberto Baggio che saluta i suoi follower dicendo: "Da oggi ci sono anche io su TikTok".

Vetro rotto o meno, si è trattato sicuramente di un'idea originale che ha divertito moltissimo i fan, sempre molto affezionati dell'ex numero 10 della Juve. Il breve filmato è diventato subito virale, tanto che dopo 8 ore dalla sua pubblicazione sulla piattaforma ha 357.000 like. Un numero impressionante che dimostra quanto l'affetto per il "Divin Codino" sia ancora immenso.

"Roby, tutta l'Italia calcistica ti ha perdonato per quel rigore. Perdonati anche tu...

", scherza un utente, riferendosi al rigore sbagliato nella finale col Brasile nei Mondiali di USA '94. "Palleggia comunque meglio del 90% dei giocatori di A", afferma un altro. E, ancora: "Non è che torneresti in nazionale già che ci sei ? Ci faresti ancora comodo pure se giochi da seduto".