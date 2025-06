Roby Facchinetti, la perdita dell'amico Stefano D'Orazio, il figlio Dj Francesco: dove vive e cosa fa oggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Un anno dopo le registrazioni in piazza San Marco a Venezia va in onda su Canale 5 il concerto-evento de I Pooh "Noi Amici X Sempre", che celebra i quasi 60 anni di carriera della band. Lo show, condotto da Michelle Hunziker, vedrà alternarsi sul palco grandi ospiti della musica italiana come Patty Pravo e Il Volo e anche qualche sorpresa come le esibizioni dei ballerini Elena D'Amario e Alessandro Cavallo. Davanti al pubblico di Venezia Roby Facchinetti celebrerà anche i suoi 81 anni, compiuti di recente, di cui sessanta passati nella musica.

La morte di Stefano D'Orazio

Sul palco di piazza San Marco ci sarà virtualmente anche l'amico e collega Stefano D'Orazio. Il 6 novembre 2020 i Pooh subirono una grave perdita: la morte del batterista D'Orazio, sopraggiunta a causa del Covid e di una grave malattia pregressa. La prematura scomparsa del musicista colpì profondamente Roby Facchinetti che a lui era legato da una lunga amicizia. Insieme avevano fondato i Pooh, avevano girato il mondo con la loro musica e avevano ottenuto il successo. A causa della morte di D'Orazio Facchinetti cadde persino in depressione: " Quando è morto, ho attraversato una brutta depressione, quando sua moglie mi chiamò e mi diede la notizia io non la volevo accettare perché non mi capacito di ciò che era successo. Sono stato davvero molto male e sono entrato in "quel mondo" da cui è molto difficile uscire, mi sono fatto aiutare e adesso sto bene ma è stato difficile ", raccontò a Verissimo.

Un anno dopo la sua scomparsa, nel 2021, omaggiò l'amico e collega con un gesto eclatante pubblicando sul Corriere - a pagina intera - una lettera. " Un anno dopo, ancora non mi sono abituato alla tua assenza, te l’ho già detto troppe volte. Sono tanti i ricordi che affiorano, sai. Le lunghe chiacchierate e le tavolate dove tenevi banco fra racconti e battute, la tua fantasia e le nostre risate. Quante risate. Poco fa pensavo a quando mi aiutasti - tu solo - in un momento per me difficile, l’unica porta che allora trovai aperta fu la tua, e non so neppure se in quel momento ebbi la lucidità di ringraziarti. Lo faccio ora, so che hai capito di cosa sto parlando. Stefano manchi tanto, a me, ai tuoi amici per sempre, a chi ti ha conosciuto, ai fan che non perdono occasione per ricordarti, alla tua dolce Tiziana. È incredibile, quanto manchi a tutti. O forse no, non è incredibile. Tu eri Stefano D’Orazio, uno vero, un’anima bella da conoscere e sentire vicina, un fuoco di idee che per raccontarti ci vorrebbero pagine e pagine ", scrisse con il cuore in mano.

Il figlio Dj Francesco

Dei suoi cinque figli, avuti da tre relazioni diverse, quello più famoso è sicuramente Francesco Facchinetti. Nato nel 1980 durante la relazione che Roby ebbe con Rosaria Longoni, Facchinetti junior è un vero e proprio figlio d'arte e dal padre ha ereditato la passione per la musica e per il mondo dello spettacolo. Dopo avere iniziato la sua carriera come disc-jockey, prendendo il nome di DJ Francesco, il figlio di Roby è esploso sulla scena musicale con il singolo "La canzone del capitano", che nel 2003 ottenne il doppio disco di diamante. Insieme al padre ha collaborato in due occasioni: nel 2007, quando in coppia parteciparono al festival di Sanremo con il brano "Vivere normale" e nel 2015, in coppia come giudici di The Voice of Italy. Oggi Francesco Facchinetti ha un'agenzia di management, che si occupa di artisti e calciatori e segue la parte organizzativa e promozionale dei tour dei Pooh.

Dove vive e cosa fa oggi

Nato e cresciuto a Bergamo Roby Facchinetti ha girato il mondo con i Pooh ma ha scelto di crescere i suoi figli e mettere radici nella sua città natale. Il cantante abita in una villa in stile Liberty alle porte di Bergamo, nella zona del Gewiss Stadium dove si allena e gioca la sua squadra del cuore, l'Atalanta. Proprio in quella villa, nel 2023, Facchinetti subì una violenta rapina a mano armata. Attualmente è impegnato con una serie di concerti in giro per il mondo insieme a I Pooh e il prossimo anno inizierà un tour celebrativo per i 60 anni della band.

Negli ultimi cinque anni Roby ha portato avanti un progetto ambizioso, che ha visto la luce il 28 marzo 2025, l'opera-prog " Parsifal - L'uomo delle stelle ", realizzata sui testi di Stefano D'Orazio e Valerio Negrini. A loro Facchinetti ha dedicato il progetto iniziato insieme molti anni prima.