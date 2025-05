Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova

Ascolta ora 00:00 00:00

Forte momento d'imbarazzo per Rocío Muñoz Morales davanti alle telecamere di La volta buona e i microfoni di Caterina Balivo. Ospite del programma nell'episodio del 14 maggio, l'attrice si è regalata al pubblico, raccontando non solo gli obiettivi e i successi raggiunti nel corso della sua carriera, ma anche i difficili primi passi che ha dovuto fare nel mondo dello spettacolo italiano, quando ha dovuto anche affrontare l'ostacolo non semplice della barriera linguistica. Lasciata la Spagna per tentare di avere successo nel Bel Paese, con un curriculum che la voleva già modella e attrice in patria, all'inizio Rocío Muñoz Morales non parlava la nostra lingua, ma sapeva esprimersi solo in spagnolo e in inglese. E proprio l'idioma anglofono è stato quello che le ha permesso di comunicare con Raoul Bova. I due, infatti, si sono conosciuti sul set del film Immaturi - Il viaggio, quando l'attore era impegnato con un'altra donna, mentre l'attrice veniva da una relazione tossica che, come dichiarato più volte, l'aveva fatta stare male e l'aveva spinta a cercare un uomo che fosse, prima di tutto, gentile. Nonostante l'attrazione, però, Rocío Muñoz Morales aveva due problemi: da una parte la consapevolezza che quel film poteva rappresentare una svolta per la sua carriera in Italia, dall'altra la difficoltà a capire e a farsi capire. Durante l'intervista, infatti, l'attrice ha ricordato: "Mi sono ritrovata sul set con tutti che parlavano in italiano e io ero l'unica a comunicare in inglese. [....] Quando dicono che lo spagnolo e l'italiano si assomigliano non è assolutamente vero. All'inizio era come russo, per me."

Rocío Muñoz Morales ha dunque sottolineato che, i primi tempi, anche con Raoul Bova era costretta a parlare in inglese per creare un ponte linguistico che fosse familiare a entrambi. Ed è proprio mentre ricordava questo fatto, che l'attrice si è lasciata scappare un ricordo piccante che ha fatto sorridere tutto lo studio. "Abbiamo fatto pure l'amore in inglese. Non so come. Ora è un ricordo molto lontano". Naturalmente questo tipo di confessione ha suscitato l'ilarità generale e ha spinto Caterina Baliva a insistere su questo argomento, chiedendo all'attrice: " Adesso lo fate in italiano?" Poi, quasi a voler "giustificare" la sua stessa curiosità, la conduttrice ha aggiunto: " Che ne so, magari ognuno lo fa nella lingua che preferisce".

"Ti immagini che cosa complicata?"

Rocío Muñoz Morales ha risposto con simpatia alla domanda, dichiarandoA quel punto, però, l'imbarazzo per essere andata troppo a fondo nella sua vita sentimentale ha spinto Rocío Muñoz Morales a nascondere il rossore salito alle sue guance e a lanciare giocosamente i cuscini contro la conduttrice, pregandola di chiudere lì l'argomento, mentre il pubblico presente in studio ha continuato a ridere per tutto il tempo. Di sicuro, però, l'intervista rilasciata alla Balivo ha allontanato ancora una volta le voci di una possibile crisi tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova.