Rocío Muñoz Morales in lacrime in agriturismo con le figlie: “Un dolore silenzioso”

Occhi lucidi e lacrime che raccontano un dolore trattenuto troppo a lungo. L’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, ex compagna di Raoul Bova, è stata vista piangere in un agriturismo, in compagnia delle due figlie, Luna e Alma. A consolarla, una donna dai capelli grigi, con tutta probabilità un membro della famiglia, che le teneva la mano con dolcezza.

È una delle rare occasioni in cui Rocío si lascia andare pubblicamente alle emozioni. Nonostante la separazione da Raoul Bova, avvenuta all’inizio del 2025 dopo oltre un decennio di relazione, l’attrice ha scelto fin da subito il silenzio, evitando polemiche e dichiarazioni pubbliche, persino di fronte ai rumor insistenti su un presunto tradimento da parte dell’attore con la modella Martina Ceretti.

Una donna riservata

La riservatezza di Rocío non è una novità. Ha sempre cercato di proteggere le figlie e preservare la loro serenità, anche nei momenti più complicati. Ma la diffusione non autorizzata di audio privati, pubblicati recentemente da Fabrizio Corona, ha riacceso i riflettori su una vicenda intima, rendendo ancora più difficile il momento già delicato per la ex coppia.

Secondo fonti vicine alla famiglia, Rocío starebbe trascorrendo

qualche giorno in campagna proprio per ritrovare calma e discrezione, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. La sua immagine pubblica, anche in questa fase, resta quella di una donna