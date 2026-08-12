Matrimonio e nuova maxi villa: ecco la nuova casa da sogno di Cristiano Ronaldo e Georgina

Dopo aver pronunciato il fatidico “sì” Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono pronti a intraprendere un nuovo capitolo della loro vita. La coppia, infatti, sta per trasferirsi con i figli nella nuova dimora extra lusso, probabilmente una delle più costose e magnifiche del mondo.

Si tratta di una mega villa a Cascais, in Portogallo, che secondo il settimanale Chi sarebbe costata ben 35 milioni di euro. Non solo. A quanto pare il matrimonio civile fra CR7 e la sua amata compagna sarebbe stato celebrato proprio lì.

Si tratta di una dimora impareggiabile, molto più grande delle altre case appartenenti a Ronaldo. È stata pensata e realizzata per garantire privacy, ma anche i massimi comfort alla famiglia.

Come sempre accade per la coppia Ronaldo/Rodriguez non si è badato a spese. La proprietà si trova nell’esclusiva zona di Quinta da Marinha, dove un tempo risiedeva la nobiltà lusitana. Ha il pregio di affacciarsi direttamente sull’Oceano Atlantico. Ad oggi, la casa è la più costosa di tutto il Portogallo. Ha una superficie di 12.000 metri quadri, ed è composta da 4 piani.

Stando alle informazioni trapelate, dispone di una maxi camera da letto che occupa ben 300 metri quadrati. Insomma, più un appartamento che una stanza. C’è poi una sala cinematografica con tecnologia di ultima generazione. Un gigantesco garage che può ospitare fino a 20 veicoli. Due grandissime piscine – una interna e una esterna – una palestra e un sistema di riscaldamento che trae energia da pannelli solari. Ovviamente non manca l’attenzione ai dettagli extra lusso: a quanto pare per i bagni sono stati scelti rubinetterie dorate, in vero oro zecchino.

Secondo indiscrezioni nella villa si troverebbe un murale firmato Louis Vuitton. Per quanto riguarda bagni e saloni, sarebbe stato utilizzato marmo italiano di altissimo pregio.