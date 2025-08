Salta il concerto di Marco Carta, il cantante ricoverato in ospedale: come sta

Brutta disavventura per Marco Carta. Il cantante, nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, era atteso a Porto Torres alla Festa della Madonna degli Angeli per un concerto dal vivo, ma l'artista è stato costretto ad annullare l'evento a causa di seri problemi di salute. L'annuncio della cancellazione del concerto è arrivato direttamente dai canali social di Carta, ma inizialmente lo staff dell'artista non ha spiegato i motivi, che hanno costretto l'artista ha dare forfait. Solo dopo alcune ore, sempre attraverso i social, l'entourage ha pubblicato una foto di Marco in ospedale, spiegando i motivi della sua assenza a Porto Torres.

Il concerto annullato

Nella tarda mattina di domenica 3 agosto lo staff di Marco Carta ha comunicato l'annullamento del live previsto in serata in Sardegna: " Il concerto previsto per il 3 agosto a Porto Torres è stato annullato per cause inderogabili dalla volontà dell'entourage. Le nostre scuse all'organizzazione e all'amato pubblico ". Inizialmente non sono state fornite le motivazioni ufficiali della cancellazione del concerto, ma poche ore dopo, attraverso un nuovo comunicato affidato ai social, lo staff del cantante ha svelato cosa è successo a Marco.

Il malore poi il ricovero

" A causa di un problema di salute Marco è stato costretto a ricorrere alle cure mediche dell'ospedale San Donato di Milano ", ha fatto sapere il responsabile della comunicazione. Il cantante sardo avrebbe avuto un malore ore prima del concerto e le sue condizioni non sarebbero migliorate tanto da costringerlo a recarsi in pronto soccorso per accertamenti. Cosa sia accaduto, però, non è chiaro. Lo staff del cantautore ha fatto sapere che Carta rimane ricoverato in ospedale a Milano sotto osservazione: " Le sue condizioni sono stabili ma lo staff medico ha preferito trattenere Marco sino a domani in degenza, nonostante lui abbia tentato fino all'ultimo di garantire la sua presenza ".

Nel comunicato affidato ai social non sono mancati i ringraziamenti: " A tutto lo staff medico per la pronta assistenza, nonché per la comprensione da parte del comune di Porto Torres che ha mostrato a tutti noi la sua pronta vicinanza ". I fan che aspettavano Marco a Porto Torres, però, non rimarranno delusi: " Siamo al lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare la data che Marco vuole portare a casa a tutti i costi. Vi terremo aggiornati".

"Un grande abbraccio a tutto il pubblico che lo sta inondando di affetto e al quale promette una pronta guarigione

Infine Carta ha mandato un ringraziamento speciale ai suoi sostenitori:".