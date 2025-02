Chi è Lucio Corsi, l'artista inaspettatamente in top 5 dopo la prima serata a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Festival di Sanremo rappresenta da sempre una vetrina unica ed eccezionale per cantautori con un buon seguito, ma spesso sconosciuti al grande pubblico, che così hanno la possibilità di mettersi in mostra e far sentire la propria voce: è il caso di Lucio Corsi. Per la prima volta in gara all'interno della kermesse musicale sanremese, Lucio Corsi ha sorpreso tutti piazzandosi nella top 5 della prima serata di Sanremo, in cui a votare è stata solo la Sala Stampa. I giornalisti, dunque, hanno avuto modo di mostrare il proprio sostegno a questo giovane cantautore toscano, che all'Ariston si è esibito con il suo brano Volevo essere un duro, di cui è appena uscito anche il video ufficiale che vede l'amichevole partecipazione di Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini.

Classe 1993 e originario di Grosseto, Lucio Corsi ha sempre seguito la sua passione per la musica, iniziando a scrivere testi quando era ancora molto giovane. Le prime esibizioni si sono svolte nei luoghi della sua infanzia e della sua crescita, diventati anche parte integrante dei suoi testi e del suo stesso gusto musicale, che miscela il rock al folk. Dopo essersi trasferito a Milano per provare a inseguire davvero il sogno di diventare un cantautore, Lucio Corsi comincia ad accogliere consensi e, stando a quello che riporta adnkronos, viene associato ad artisti del calibro di David Bowie e Renato Zero. In effetti, guardando l'esibizione della prima serata di Sanremo, è stato impossibile non pensare a un Renato Zero degli inizi, con gli abiti sgargianti e canzoni che volevano rimandare un messaggio ben preciso.

La carriera di Lucio Corsi continua a crescere e tra il 2014 e il 2017 apre i concerti di alcuni colleghi, come gli Stadio, i Baustelle e Brunori Sas, anche lui nella top 5 della prima serata di Sanremo 2025. La svolta, però, arriva grazie all'incontro con Carlo Verdone. L'attore romano recita all'interno del videoclip del brano La gente che sogna, mentre Lucio Corsi prende parte alla terza stagione della serie Vita da Carlo, dove sembra essere stata profetizzata proprio la partecipazione del cantautore al festival della canzone italiana e, soprattutto, la sua vittoria. Nella stagione in cui è presente Lucio Corsi, infatti, Carlo Verdone viene scelto per essere il nuovo direttore artistico di Sanremo e, come tale, decide di puntare proprio su un cantautore di nicchia, dalla forte personalità, ma sconosciuto ai più. Su Il Sussidiario, si legge che Carlo Verdone ha dichiarato che non seguirà Sanremo, ma che farà il tifo per il suo "pupillo".

L'avventura di Lucio Corsi a Sanremo, dunque, sembra essere destinata a dare grandi soddisfazioni ai suoi fan, ma è indubbio che intorno alla sua figura c'è una curiosità crescente soprattutto per la scelta, folle e

inaspettata al tempo stesso, di affrontare la serata delle cover con un partner d'eccezione nei duetti,con il quale canterà Nel blu dipinto di blu di