Altro che Ferragni. A chi è dedicata davvero "Bella stronza" di Fedez

" Bella stronza? Non penso sia per me ". Con queste parole pronunciate alcuni giorni fa, quando Striscia la notizia le ha consegnato il tapiro d'oro, Chiara Ferragni ha acceso in tanti il dubbio su chi potesse essere la donna destinataria di quei versi così forti che Fedez porterà sul palco del festival di Sanremo. Marco Masini, infatti, ha confermato che il rapper gli ha chiesto di esibirsi con lui nella serata cover, quando Fedez porterà "Bella stronza" con alcune barre aggiunte in cui, forse, aggiungerà dettagli che ancora mancano nella ricostruzione della saga dei Ferragnex, visto che ormai i Ferragnez non ci sono più. Probabilmente ha ragione Ferragni quando dice che non sarà dedicata a lei. La destinataria pare sia Angelica Montini, con la quale Fedez ha tradito la moglie prima e durante il matrimonio, che poi l'ha lasciato poco prima che lui salisse sul palco per annunciare la canzone in gara. Per lei, il rapper avrebbe anche tentato il suicidio poco prima di "Sarà Sanremo". In effetti, basta leggere il testo per capire che i riferimenti sono più all'altra che non a Ferragni.

" Bella stronza che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito ", esordisce il brano di Masini. E qui i dubbi sono davvero pochi, la mappa concettuale è piuttosto chiara, con la "bella stronza" che è l'amante, contrapposta alla "donna che ho tradito" che è evidentemente Ferragni. Fabrizio Corona, per altro, ha rivelato che Fedez avrebbe chiamato l'amante 5 minuti di andare all'altare con Ferragni: circostanza negata dal rapper, che però ha confermato di aver conosciuto Montini pochi mesi prima delle nozze. Il brano di Masini, rivolgendosi all'ipotetica donna le muove un'accusa che, alla luce della storia personale di Fedez dell'ultimo anno, potrebbe non essere molto distante da quanto vissuto dal rapper: " (Bella stronza, ndr) che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico e ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo 'ne ho abbastanza' ". Stando alle rivelazioni di Corona, infatti, qualche ora prima che Fedez salisse sul palco lei lo avrebbe chiamato per lasciarlo dopo mesi di tumulti. I pugni con il migliore amico? Non è da escludere, anche se non ci sono al momento notizie che possano riferirsi a qualcosa di simile.

C'è poi il passaggio " Bella stronza che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti, con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante. Non lo sai che i miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo. Il disprezzo perché forse io ti ho dato troppo amore, bella stronza che sorridi di rancore ". Le cronache potrebbero riferire anche questo a un preciso avvenimento nella vita di Fedez e della sua amante, la donna che, secondo Corona, Fedez avrebbe amato davvero.

Ci sono poi tutte le altre strofe che, per decenza, non è il caso di riportare legate a una vicenda come questa, troppo forti per credere che possano avere dei riferimenti specifici. Le barre di Fedez chiariranno il tutto?