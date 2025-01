Tapiro a Chiara Ferragni, le frecciate a Fedez: "Sto meglio senza di lui. Non era una bella relazione"

Ascolta ora 00:00 00:00

Da quando Carlo Conti ha annunciato i duetti della serata delle cover al prossimo festival di Sanremo c'è una coppia che non smette di fare discutere: quella formata da Fedez e Marco Masini. Il rapper e il cantautore toscano duetteranno sulle note di "Bella stronza" e Federico Lucia potrebbe scrivere rime infuocate contro l'ex moglie, Chiara Ferragni, visto il titolo della celebre canzone di Masini. Se Fedez dedicherà il brano all'ex moglie non è chiaro, ma intanto Striscia la notizia si è portata avanti e ha consegnato un tapiro d'oro - il sesto - a Chiara Ferragni in previsione di ciò che potrebbe succedere sul palco dell'Ariston il prossimo 13 febbraio.

La consegna del Tapiro

Valerio Staffelli ha intercettato Chiara Ferragni mentre rientrava nel suo attico a due passi da City Life e ha stuzzicato l'imprenditrice digitale sulla possibilità che Fedez dedichi a lei le nuove barre della sua personale rivisitazione di "Bella stronza". " Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui ", ha detto Chiara Ferragni, così Staffelli l'ha incalzata nel tentativo di strapparle qualche dichiarazione pungente: " Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?". A quel punto l'influencer non ha potuto fare altro che dare ragione all'inviato di Striscia la notizia: "Sono d’accordo". La consegna del tapiro si è poi concentrata sui rapporti tra i due ex coniugi, che risultano ufficialmente separati dallo scorso novembre.

Chiara Ferragni contro Fedez

Chiara Ferragni si è mostrata disponibile a rispondere alle domande scomode di Staffelli, che ne ha approfittato chiedendole notizie sul rapper e sugli attuali rapporti. " Non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino" , ha dichiarato Chiara Ferragni, togliendosi un bel sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex: "Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione ". Le parole dell'influencer promettono di scatenare la reazione dell'ex marito che proprio in queste ore è a Sanremo per provare la sua canzone in vista della sua partecipazione al prossimo festival di Sanremo.

Se la replica del rapper alle dichiarazioni della moglie arriverà attraverso i social o nelle sue strofe di "Bella Stronza" non possiamo saperlo, ma qualcosa siamo sicuri succederà. Quello che è certo è che le parole di Chiara Ferragni hanno acceso il dibattito suie il post di Striscia, dove si anticipa la messa in onda del servizio, ha scatenato molteplici reazioni.