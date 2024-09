"Se avessi saputo perdonare...". Rita dalla Chiesa e la storia con Fabrizio Frizzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono stati sposati per sei anni, dal 1992 al 1998, prima della separazione e del divorzio arrivato nel 2002 pur rimanendo sempre in ottimi rapporti ma soltanto oggi Rita Dalla Chiesa si dice pentita di essersi separata da Fabrizio Frizzi: la confessione è arrivata nel corso del programma di Monica Setta "Storie di donne al bivio" che andrà in onda lunedì prossimo 9 settembre nella prima serata di Rai Due.

Cosa ha detto Dalla Chiesa

La popolare conduttrice tv e parlamentare di Forza Italia ha ripercorso le tappe di un'epoca diversa e di come avrebbe potuto cambiare le cose con l'indimenticato Frizzi considerato " il grande amore. Dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta (Mantovan, ndr), ma le nostre storie appartengono a tempi diversi. Penso che se avessi saputo perdonare il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito ", ha dichiarato Dalla Chiesa. Insomma, un mea culpa dei tempi che furono e non possono tornare: all'epoca dei fatti a far precipitare il matrimonio tra i due fu il tradimento di Frizzi con Graziella De Bonis, corista che lavorava a Domenica In.

All'epoca, lo stesso Frizzi disse che dopo tanti anni insieme le cose con Rita Dalla Chiesa non andavano più al meglio. " Per non farci del male abbiamo deciso di dividere momentaneamente le nostre strade", disse Frizzi, anche se poi non tornarano più insieme. " Puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui", disse lei in quel periodo.

La connessione con Franco Nero

Non ha certamente passato un bel periodo la deputata nata a Casoria dal momento che tutta l'estate ha avuto problemi di salute, in particolare una polmonite che le ha compromesso l'intera stagione. Al programma tv ha anche raccontato un forte interesse " puramente intellettuale " con l'attore Franco Nero. " È un uomo bellissimo, ci siamo visti spesso a cena, frequentati amichevolmente ma i miei occhi non potevano competere con quelli di Vanessa Redgrave ".

Questi sono soltanto alcuni estratti di quanto poi si conoscerà da lunedì: un altro racconto intimo riguarda la frequentazione con Al Bano ai tempi di quando il cantante si lasciò da Romina Power e lei non stava più con Frizzi. " Mi hanno chiesto in molti se c'era mai stata la possibilità che il nostro rapporto diventasse qualcosa di più serio. Non c'è mai stata. Albano - ricorda Rita Dalla Chiesa - mi ha sempre aiutata e confortata in quel dolore da gentiluomo che ha profondi valori, in primis l'amicizia ".

Non c'è mai fine all'amore: ecco perché la conduttrice e

nessuna donna è mai sola. Se son fiori, fioriranno

politica è aperta ad innamorarsi. Alla precisa domanda della conduttrice se in questo momento c'è un uomo nella sua vita, Dalla Chiesta ha risposto che "", conclude.