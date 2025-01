Pioggia di insulti contro Selena Gomez. E lei cancella il video in cui piange per gli immigrati

Ascolta ora 00:00 00:00

Selena Gomez è al centro delle polemiche. L'attrice, vista recentemente nel controverso film candidato agli Oscar Emilia Pérez, aveva pubblicato sui suoi account social un video in cui si mostrava in lacrime per le politiche che il presidente Donald Trump nei confronti degli immigrati messicani. Anche a causa della sua storia personale - suo padre è di origini messicane - Selena Gomez ha acceso la telecamera del suo telefono per dire; "Sono così dispiaciuta. Tutta la mia gente viene attaccata, anche i bambini. Non capisco. Sono davvero dispiaciuta. Vorrei poter fare qualcosa, ma non posso. Non so cosa fare. Proverò di tutto, lo giuro." Nel video, corredato dall'emoticon della bandiera del Messico, Selena Gomez si mostra in lacrime, con difficoltà a parlare, schiacciata da un dolore che le rende difficole scandire le parole.

La reazione di Selena Gomez è nata dopo l'inaugurazione del presidente Trump della scorsa settimana, quando il neo eletto leader degli Stati Uniti d'America ha dato priorità all'espulsione di tutti gli immigrati che sono sprovvisti dei documenti necessari a vivere legalmente nel Paese. Nella data di domenica 26 gennaio, la U.S. Immigration and Customs Enforcement ha dichiarato di aver effettuato già 956 arresti. Selena Gomez, stando alla ricostruzione offerta da Movieplayer, è particolarmente vicina a questa tematica dal momento che non solo la sua famiglia è in parte messicana, ma soprattutto perché sua zia era stata una delle prime persone della sua famiglia a varcare illegalmente il confine tra Messico e Stati Uniti negli anni Settanta, nascondendosinel retro di un furgone, come nel più banale dei cliché.

Alla fine, però, lo sfogo emotivo di Selena Gomez non è piaciuto a molti dei suoi followers politicamente schierati. Sul suo account Instagram, che conta 422 milioni di follower, Selena Gomez è stata riempita di odio, minacce e insulti, al punto da essere costretta a eliminare il video "incriminato". La sua decisione è stata corredata da una storia che, come riporta Variety, recitava: " A quanto pare non va bene mostrare empatia per le persone". Tra coloro che hanno attaccato l'attrice della serie Only Murders in the building c'è stata anche Tomi Lahren, spesso ospite di Fox News e sostenitrice di Trump che su X ha scritto: "ecco perché non prendiamo consigli politici dalle star bambine di Disney".

Tom Homan, un veterano dell'ufficio dell'immigrazione ed ex ufficiale della polizia, conosciuto con il nomignolo di "zar del confine", ha detto a Fox News: "se non gli piace [la politica], possono andare al Congresso e cambiare le leggi. Continueremo con questa operazione senza alcuna scusa." Ha poi concluso aggiungendo: "Stiamo rendendo più sicura la nostra comunità. È tutto per il bene della nostra nazione. E continueremo. Nessuna scusa. Andremo avanti.

" Sebbene siano stati molti a difendere Selena Gomez e ad applaudire il suo coraggio per dire quello che pensa, la maggior parte dei commenti erano del versante opposto, per cui Selena Gomez non ha potuto fare altro che eliminare il video con la speranza di placare anche l'odio ricevuto.