Selma Blair arrestata (di nuovo) a New York dopo il caos in aereo: “Ha morso un’assistente di volo e aggredito un poliziotto”

L’attrice Selma Blair, nota per film come Cruel Intentions e Hellboy, è stata arrestata a New York dopo un episodio avvenuto a bordo di un volo Delta Airlines proveniente da Los Angeles. Secondo le ricostruzioni dei media statunitensi, avrebbe aggredito due assistenti di volo e, successivamente, un agente di polizia e un’infermiera. Tra gli episodi contestati ci sarebbe anche un tentativo di aprire il portellone dell’aereo durante il viaggio. Il portavoce dell’attrice ha ricondotto il comportamento a un’emergenza medica, precisando che la donna si trova in condizioni stabili.

Cosa è successo a bordo del volo Delta

L’episodio si è verificato domenica 11 ottobre, durante il volo Delta 938, partito da Los Angeles e diretto all’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York. Secondo quanto riferito a Fox News dalle autorità della Port Authority, gli agenti sono intervenuti intorno alle 23, dopo una segnalazione relativa a una passeggera che avrebbe avuto un comportamento aggressivo una volta che l’aereo era arrivato al gate. Il sito statunitense TMZ ha ricostruito i momenti di maggiore tensione, citando anche le comunicazioni audio legate all’emergenza. Secondo questa versione, Blair avrebbe cercato di aprire il portellone mentre il velivolo era ancora in volo. Il personale di bordo sarebbe intervenuto per fermarla, ma l’attrice avrebbe reagito colpendo con un pugno un’assistente di volo e mordendone un’altra, provocandole una ferita. Sarebbe stata quindi immobilizzata fino all’arrivo a destinazione. Le autorità hanno confermato che due assistenti di volo hanno segnalato lesioni e che una di loro è stata accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti. Delta ha comunque specificato che il volo è atterrato in anticipo rispetto all’orario previsto, senza ripercussioni operative.

L’indagine dell’FBI

Sempre secondo le ricostruzioni riportate dai media americani, la situazione sarebbe degenerata anche durante il trasferimento in ambulanza verso l’ospedale. Blair avrebbe sferrato ripetuti calci alla testa di un agente della polizia portuale. Una volta arrivata al pronto soccorso, avrebbe inoltre aggredito un’infermiera, che in seguito avrebbe presentato denuncia. Per questi due episodi, l’attrice risulta incriminata per altrettanti capi d’accusa di aggressione, relativi all’agente e all’operatrice sanitaria. Parallelamente, l’FBI ha avviato accertamenti sull’accaduto a bordo del velivolo, compreso il presunto tentativo di apertura del portellone. Delta Airlines ha ribadito la propria linea contro comportamenti violenti o illegali. “Delta ha tolleranza zero per comportamenti indisciplinati o illegali, poiché la sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio viene sempre al primo posto”, ha dichiarato la compagnia.

Il portavoce dell’attrice: “Un’emergenza medica”

A fornire la posizione di Blair è stato il suo rappresentante, che ha spiegato come all’origine dell’episodio ci sarebbe stato un problema di salute. “Selma ha avuto un’emergenza medica che ha portato alla condotta contestata. Dopo l’atterraggio, ha ricevuto immediata assistenza e attualmente si trova in condizioni stabili”, ha dichiarato il portavoce a TMZ. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura dell’emergenza. La spiegazione fornita dalla rappresentanza dell’attrice si affianca alle ricostruzioni dell’accaduto e alle accuse contestate, che verranno valutate nelle sedi competenti.

Il precedente del 2016

Per Selma Blair non sarebbe il primo episodio problematico a bordo di un aereo. Nel giugno 2016, l’attrice era stata soccorsa durante un volo Delta proveniente dal Messico, dopo aver manifestato un forte stato di agitazione. All’arrivo era stata trasportata in ospedale in barella. Nei giorni successivi aveva chiesto scusa pubblicamente per quanto accaduto, spiegando a Vanity Fair di aver mescolato alcol e farmaci durante un viaggio con il figlio e il padre del bambino. “Ho commesso un grave errore ieri. Dopo un bel viaggio con mio figlio e suo padre, ho mescolato alcol e farmaci, e questo mi ha fatto perdere conoscenza, portandomi a dire e fare cose di cui mi pento profondamente”, aveva dichiarato. “Sono un essere umano imperfetto che commette errori e sono piena di vergogna per questo episodio. Mi dispiace davvero molto”.