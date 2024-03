"Mi ricevette in perizoma, con Agnelli invece...". Le confessioni hot di Lory Del Santo

L'attrice e showgirl veronese Lory Del Santo è stata, senza ombra di dubbio, una delle donne più desiderate, in particolare durante il periodo di maggior successo, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Le sono state attribuite molte relazioni sentimentali, anche con uomini con cui in realtà non è mai stata. "Uno di questi è Adnan Khashoggi (un ricchissimo imprenditore saudita, ndr) - ha rivelato l'attrice al Corriere della Sera -. Si trattava semplicemente di uno scoop che avevo contribuito a creare imbeccando una giornalista di Novella 2000" . Ma l'elenco delle sue conquiste è lungo e la giornalista del quotidiano di via Solferino che l'ha intervistata si è divertita a stuzzicarla.

Le relazioni con gli uomini potenti

Alla domanda se tra i suoi amanti ci fosse anche Gianni Agnelli, Lory Del Santo ha risposto: "Una relazione di due anni, senza sesso" . Solo voci, invece, su Bettino Craxi. "Ha tentato di corteggiarmi - ha detto la showgirl - ma aveva troppe donne" . Nel raccontare particolari inediti del suo passato sono venute fuori storie davvero curiose, come la volta in cui un famoso regista si fece trovare in perizoma rosso nel suo studio romano. "Non ho mai rivelato il nome. È morto da un pezzo" , ha continuato l'attrice, che ha confessato: "Era Sergio Leone. Stava girando 'C'era una volta in America' e io andai nel suo ufficio all'Eur con il mio book per chiedergli una particina. Lui sfogliò le foto, poi sparì in un'altra stanza e mi chiamò. Andai e me lo trovai nudo, tutto peloso, con la barba e questa pancia enorme. C'era un letto matrimoniale. Mi ha abbracciato e io gli ho detto: 'No, scusa, guarda, mi fa piacere essere qua, sei molto carino, ma devo andare'. Dentro di me pensavo: ma non mi hai neanche offerto una parte" .

I politici e gli uomini dello spettacolo

E ancora, su nomi illustri che le furono attribuiti come amanti, Lory Del Santo ha proseguito: "Andreotti? Gli dissi che non mi aspettavo fosse così alto. Rispose che non pensava fossi così intelligente" . Su Omar Sharif un altro ricordo: "Stetti a casa sua a Parigi per una settimana, ma non successe niente. Purtroppo era sempre ubriaco" . Carlo Ponti, invece, le propose di ospitarla al George V a Parigi, di fronte al suo studio. E alla domanda sulla cosa più folle che hanno fatto per lei, Del Santo ha risposto: "Uno spasimante, sposato, mi portò a Parigi e nella mia stanza d'albergo mi rovesciò addosso 100 milioni di lire" . Certamente un brutto gesto. "Però erano 100 milioni!" , ha osservato l'attrice.

Il dolore per la morte del figlio Conor