"Sesso con un altro uomo…" Gli scottanti pettegolezzi su Will Smith

È stato uno dei personaggi più rappresentativi della scena pop durante gli anni ’90. È stato attore, rapper, produttore e chi più ne ha più ne metta. Will Smith, conosciuto prettamente per essere stato il protagonista di Will, il principe di Bel Air, storica comedy di successo anche in Italia (tornata in tv in una veste più drammatica), si è più volte re-inventato come attore prendendo parti a film molto più impegnati come La ricerca della felicità. Ma, da qualche anno a questa parte, la sua carriera è un punto morto. Dopo quello schiaffo dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar in difesa della moglie, molti hanno preso le distanze da Will Smith. Solo di recente, la biografia di Jada Pinkett Smith ha aperto un’altra pagina molto complicata sulla vita privata del rapper. Infatti i due sarebbero già separati da tempo ma non avrebbero ancora ufficializzato il divorzio. Questa, però, è solo la punta dell’iceberg. Ora spuntano altri dettagli intimi e una relazione omosessuale, da parte di Will Smith, con Duane Martin.

La notizia che subito ha fatto il giro del web è stata diffusa in un’intervista rilasciata a una celebre vlogger americana da parte di Bialan, ex assistente personale dell’attore. Le dichiarazioni gettano altre ombre sulla carriera del suo ex datore di lavoro. Smith sarebbe stato sorpreso in atteggiamenti molto compromettenti con Duane Martin, che di professione è rapper. " Ricordo benissimo la scena. Ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy-Il principe di Bel Air, ed è allora che l’ho visto fare sesso con Will – racconta -. Erano su un divano, io mi sono in battuto in questa situazione per caso ". Non è tardata la reazione del diretto interessato che, nel minacciare azioni legali, ammette che queste illazioni sono "completamente inventate".

Will Smith, infatti, in una nota che ha fatto rilasciare a TMZ, racconta che con Duane ha avuto un rapporto di amicizia molto stretto, quasi fraterno, ma che non ha avuto nessun coinvolgimento sentimentale. L’ex assistente, però, non si ferma a queste confessioni. Racconta anche di altri dettagli sul matrimonio con la Pinkett affermando che loro sono separati da più di 8 anni e che tra i due le cose non sono mai andate a gonfie vele, soprattutto sotto le coperte. La bomba che è stata lanciata si riflette ancor di più su Will Smith. Ora non resta da capire come si evolverà la situazione.