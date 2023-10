Will Smith, la separazione e lo schiaffo agli Oscar. "Credevo a uno scherzo"

Lo schiaffo che Will Smith ha rivolto a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar del 2022 è stata una delle notizie più sensazionali della serata, che ha quasi hanno soppiantato quella che ha interessato il premio di miglior film dell’anno. Quella vicenda, in cui Will Smith scende in campo per difendere l’onore ferito della moglie a causa di una battuta (infelice) del presentatore, ha animato un dibattito molto acceso sui social. Alcuni credono ancora che si sia trattato di uno scherzo, ma, invece, le cose sono andate proprio come abbiamo visto in tv. Di fatti, la carriera di Will Smith è caduta a picco, criticato per quel gesto in diretta e che avrebbe fomentato la diatriba sul rapporto tossico che c’è tra uomo e donna. La vicenda è finita poi in sordina dopo il boom iniziale ma è tornata in auge proprio grazie a Jada Pinkett Smith, moglie dell’attore. La donna è tornata a parlare dello schiaffo a Chris Rock in un’intervista che ha rilasciato a People e in vista dell’uscita della sua (prima) autobiografia. Un libro che, fin da ora, regala tanti gossip piccanti e sconvolgenti sulla sua vita privata. Quello che ha fatto più discutere? A quanto pare Will Smith e Jada sono separati dal 2016, prima di quel "siparietto" agli Oscar del 2022.

"Ci abbiamo provato, abbiamo combattuto ma ora siamo esausti". Così l’attrice si giustifica e racconta il motivo che c’è dietro la separazione da Will Smith. "Avevamo notato una certa distanza tra noi. Penso che fossimo entrambi bloccati nella fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l’altra persona – rivela durante l’intervista -. Avevo promesso però che non ci sarebbe mai stato un motivo per divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa". Alla fine, però, la situazione ha preso una piega diversa. Sposati dal 1997, sono stati per anni una tra le golden couple di Hollywood ma nonostante la separazione non hanno intenzione di divorziare. Ovviamente, dato che il suo libro arriva in un momento molto particolare, è impossibile non pensare a quello che è successo in tv lo scorso anno, che, di fatto, ha fatto molto discutere sia nel bene che nel male.

"Già durante gli Oscar non stavamo più insieme ma siamo andati alla cerimonia come famiglia – aggiunge -. Lo schiaffo? Credevo fosse una scenetta, non pensavo fosse possibile. Solamente quando lui è tornato a sedere ho capito che era tutto vero. Ancora oggi non mi è chiaro perché si sia arrabbiato così tanto. Speravo che le vecchie tensioni fossero ormai un capitolo chiuso – continua -. Dopo la battuta ho alzato gli occhi al cielo e ho rivolto un pensiero a tutte le persone con condizioni di alopecia molto peggiori delle mie. È stato frustrante".