Lo sfogo della madre di Nadia Toffa: "Le Iene? Visti al funerale poi non li abbiamo mai sentiti"

Ascolta ora 00:00 00:00

È un'eredità importante quella che Nadia Toffa ha lasciato ai genitori: portare avanti le sue idee e i suoi progetti e aiutare i più deboli, sostenendo la ricerca. Da cinque anni Margherita Rebuffoni, madre della giornalista, è in prima linea per compiere la promessa fatta alla figlia e lo ha fatto istituendo una fondazione a suo nome, che raccoglie fondi per la ricerca, pubblicando gli ultimi libri scritti da Nadia e aiutando i bisognosi. Un lavoro impegnativo che, però, ha rasserenato la sua famiglia dopo la sua prematura scomparsa. " Oggi rimane la serenità, perché sto facendo quello che lei mi ha chiesto. Questo ci consente di incontrare persone che le volevano bene e ci dà serenità ", ha detto la madre nell'intervista rilasciata al Corriere.

I servizi mai pubblicati

Per sentire ancora vicina sua figlia, Margherita Rebuffoni indossa i suoi abiti: " Li metto spesso, mi sembra di essere ancora abbracciata a lei. Nadia io non la sogno mai, però la sento sempre vicina. Il dolore non passa, però quello che facciamo per lei ci aiuta a sopportarlo" . Ma la presenza di Nadia Toffa è ancora forte pubblicamente, grazie ai servizi da lei realizzati e che ancora vanno in onda. Un lavoro investigativo e molto pericoloso del quale i genitori della "iena" sono venuti a conoscenza solo di recente.

"Ci sono cose che non sono mai state dette e non sono mai state pubblicate. Non potevano andare in onda perché all’epoca erano coperte da segreto investigativo. Spesso lei andava sotto copertura e in incognito raccoglieva prove importanti che poi consegnava alle forze dell’ordine ", ha rivelato mamma Margherita: " L'abbiamo scoperto da poco: Nadia ha realizzato inchieste inedite, ad esempio nella terra dei fuochi, ma anche a Trieste, che ancora oggi hanno un risvolto. Molte cose non le sapevamo. Non ci diceva tutto quello che faceva e forse è meglio così, saremmo stati ancora più preoccupati ".

Le parole su Le Iene