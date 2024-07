Shannen Doherty, il ricordo struggente del cast di Beverly Hills

Ascolta ora 00:00 00:00

Pur non essendo stato un proverbiale fulmine a ciel sereno, la morte di Shannen Doherty ha devastato moltissimi fan e colleghi sparsi in tutto il mondo, che piangono la scomparsa dell'attrice che, da ormai quasi dieci anni, combatteva contro un cancro. Particolamrnte struggenti sono stati i ricordi del cast di Beverly Hills 90210, serie tv iconica degli anni Novanta in cui Shannen Doherty interpretava Brenda Walsh. Brenda è stato un personaggio controverso, a tratti difficile, ma sempre molto amato: al punto che i fan non hanno mai davvero superato il suo abbandono dalla serie televisiva. Oggi, all'alba della morte, sono molti i colleghi che hanno scelto di omaggiare Shannen Doherty con un ricordo di lei legato allo show che, di fatto, l'aveva resa famosa.

Il cast di Beverly Hills 90210 ricorda Shannen Doherty

Il primo ricordo è quello di Jason Priestley che nella serie televisiva interprendava Brendon, il fratello gemello del personaggio interpretato da Shannen Doherty. L'attore ha postato sul suo account Instagram una foto che lo ritrae insieme all'attrice scomparsa ai tempo di Beverly Hills 90210 e lo scatto è accompagnato da una didascalia in cui si legge: "scioccato e rattristato dall'aver appreso della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà. Mando amore e luce alla sua famiglia in questo periodo oscuro."

La storia di Brenda, in Beverly Hills 90210, è sempre stata legata a quella di Kelly, la biondissima californiana interpretata da Jennie Garth. Rivale in amore per le attenzioni di Dylan (il compianto Luke Perry), Kelly è sempre stata l'alter ego di Brenda. Era naturale che la sua interprete avrebbe ricordato la collega con cui ha condiviso così tanto il set. Jennie Garth, infatti, ha postato una foto insieme a Shannen Doherty e ha scritto: "Sto ancora processando il mio terribile lutto per la perdita della mia amica di lunga durata Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. La nostra connessione era reale e onesta. Siamo sempre state dipinte come se fossimo l'una contro l'altra, ma niente di questo rifletteva la verità della nostra vera relazione, che è stata costruita su rispetto e ammirazione vicendevole. Lei era coraggiosa, appassionata, determinata e amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò per sempre nel mio cuore e nei miei ricordi."

Alle parole di Jason Priestley e Jennie Garth hanno fatto eco quelle di Brian Austin Green, interprete di David, che ha scritto un messaggio struggente nelle sue stories di Instagram, in cui ha scritto: "Shan. Sorella mia. Mi hai amato in ogni cosa. Tu sei stata una parte importante della mia comprensione dell'amore. Mi mancherai più di quanto io sappia processare ora. Grazie per avermi fatto dono di te". Tori Spelling, interprete di Donna e grande amore di David, ha condiviso nelle storie un suo scatto con Shannen Doherty, un selfie in primo piano accompagnato da tanti cuori spezzati che simboleggiano il dolore che sta sicuramente provando in questo momento.

"Così giovane... così triste. Possa tu riposare in pace Shannen. So che Luke è lì a braccia aperte ad amarti",

A chiudere il ricordo struggente del cast di Beverly Hills 90210 ci ha pensatol'interprete di Andrea Zuckerman, che su Instagram ha postato la vista di una cielo terso per poi scrivere:riferendosi naturalmente alla morte di Luke Perry avvenuta nel 2019.