Shia LaBeouf fermato a New Orleans dopo una rissa durante il Mardi Gras

Nuovi guai per Shia LaBeouf. L’attore americano, 39 anni, è stato arrestato nelle prime ore di martedì a New Orleans al termine di quello che diversi testimoni descrivono come un lungo fine settimana “di terrore”, trascorso tra locali e festeggiamenti per il Mardi Gras.

Secondo quanto riportato da fonti locali e confermato dai registri del tribunale, LaBeouf deve rispondere di due capi d’accusa per “simple battery”, ovvero aggressione semplice. L’attore è atteso in aula presso l’Orleans Parish Criminal District Court e dovrà comparire nuovamente davanti al giudice anche nelle prossime settimane.

La presunta rissa fuori da un bar

L’episodio che ha portato al fermo sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte, nei pressi di un bar del French Quarter. Alcuni testimoni hanno raccontato che l’attore sarebbe stato accompagnato fuori dal locale dallo staff per ragioni non chiarite e che, poco dopo, sarebbe scoppiata una colluttazione. Video diffusi online mostrano LaBeouf a torso nudo mentre riceve assistenza dai paramedici intervenuti sul posto. Al momento non sono noti i dettagli precisi che avrebbero innescato lo scontro.

Tre giorni tra pub e locali dell’Uptown

Nei giorni precedenti all’arresto, la star di Transformers sarebbe stata vista in diversi locali della città, in particolare nel quartiere Uptown, tra giovedì e domenica. Dipendenti di alcuni bar hanno parlato di un vero e proprio “bar crawl” (tour dei pub) prolungato, con comportamenti giudicati aggressivi.

Un buttafuori di un locale aperto 24 ore su 24 ha riferito che l’attore si sarebbe presentato in stato di evidente alterazione e senza maglietta, chiedendo ai presenti se sapessero chi fosse. Dopo essere stato riconosciuto, avrebbe posato per alcune foto con i fan, salvo poi essere invitato a rivestirsi e a lasciare il locale quando avrebbe tentato di improvvisarsi barista “celebrity” dietro il bancone. Secondo altri racconti, LaBeouf avrebbe insistito per pagare con carta di credito in un esercizio che accetta solo contanti, creando ulteriori tensioni con lo staff.

Tra jazz club e parate del Bacchus

Durante il fine settimana del Mardi Gras, l’attore sarebbe stato avvistato anche in un jazz club, dove, stando ai presenti, avrebbe attirato l’attenzione parlando a voce alta e dispensando consigli di recitazione a una ragazza seduta al bancone. La domenica, invece, è stato fotografato tra la folla alla tradizionale parata del Bacchus, uno degli eventi più attesi del Carnevale di New Orleans, apparendo inizialmente rilassato e disponibile con i fan.

Un passato segnato da eccessi e riabilitazione

Non è la prima volta che il nome di LaBeouf finisce sulle pagine di cronaca. Negli anni l’attore ha affrontato problemi legati all’abuso di alcol e comportamenti aggressivi, arrivando anche a periodi di riabilitazione dopo precedenti arresti per ubriachezza molesta.

In passato, l’ex compagna FKA Twigs lo aveva accusato di abusi in una causa legale poi chiusa con un accordo privato. L’attore ha sempre respinto le accuse più gravi, pur ammettendo pubblicamente di aver avuto problemi di dipendenza e di aver ferito persone a lui vicine. In diverse interviste, LaBeouf aveva parlato di un percorso di sobrietà e di un profondo cambiamento personale, dichiarando di voler ricostruire la propria vita su basi più solide.

La “nuova” vita privata

Negli ultimi anni l’attore si era riavvicinato alla moglie, l’attrice Mia , con cui ha una figlia piccola. In più occasioni aveva raccontato quanto il sostegno della famiglia fosse stato fondamentale nel suo percorso di recupero, ma a quanto pare le cose non stanno proprio così.

