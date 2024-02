Le corna, la telefonata poi le scuse: Fabrizio Corona e la rivincita su Ilary Blasi

Fabrizio Corona e Ilary Blasi hanno fatto pace. Pare. O meglio, è quello che asserisce l'ex re dei paparazzi che con la conduttrice romana aveva più di un conto in sospeso. Nel 2005 Corona fece scoppiare uno scandalo, parlando del presunto tradimento di Totti con Flavia Vento. Il tutto alla vigilia delle nozze tra il Pupone e Ilary, con lei che era in dolce attesa di Cristian. Nel 2018, complice l'incursione di Fabrizio nella casa del Grande Fratello, Ilary Blasi si tolse la soddisfazione di asfaltarlo in diretta tv e di liquidarlo così: "Lo show a casa mia non lo fai. Quando lo show inizia e finisce lo decido io. Ciao Fabrizio. Buona vita". Sei anni dopo eccoci qua con Totti e Ilary divorziati, Corona che aveva ragione (sui tradimenti) e Ilary che (a quanto pare) ha chiesto scusa all'ex re dei paparazzi.

Ospite del podcast di Marco Cappelli, Gurulandia, Fabrizio Corona ha rivelato che tra lui e Ilary Blasi c'è stata una telefonata chiarificatrice. Il contenuto della chiamata? Le scuse e un bel te l'avevo detto. "Mi ha telefonato e si è scusata... sui tradimenti di Totti mi ha dato ragione", ha dichiarato Corona durante l'ultima puntata del podcast registrato (guarda caso) il giorno dopo l'uscita della biografia di Ilary Blasi "Che stupida". Ai microfoni di Gurulandia, l'ex re dei paparazzi ha gongolato nel riferire che, dopo tanti anni e tanto odio, Ilary "ha dovuto ammettere, anche per convenienza, che avevo ragione".

Per dovere di cronaca, Corona ha ricostruito l'esatta dinamica della telefonata della conduttrice: "Ilary mi ha chiamato. Ci siamo parlati dopo anni e a breve avremo un incontro chiarificatore. Mi chiamava con il cellulare della sua manager ma io non rispondevo, alla quarta telefonata rispondo e era lei: 'A Fabry mi vuoi risponde che so io'. E le ho risposto: 'Dai beviamoci un caffè'". Ironia a parte, l'ex re dei paparazzi ha raccontato l'episodio della telefonata per tornare su una dichiarazione forte rilasciata negli scorsi giorni, cioè sul ruolo chiave che lui potrebbe avere nel processo di divorzio tra Totti e Ilary. I giudici devono ancora stabilire molte cose e Corona sente di potere essere l'ago della bilancia - incredibile ma vero - in favore di Ilary Blasi. "Ilary ha capito che chiedere scusa a Corona vuol dire avere ragione e in una fase processuale molto delicata, dove c'è da stabilire la ripartizione del patrimonio familiare e l'assegno di mantenimento (nonché la responsabilità della fine della relazione), lei ha un solo metodo per salvarsi: chiamare me a processo". E allora viene da chiedersi: ci sarà un colpo di scena in aula? Corona sarà inserito nella lista dei testimoni di Ilary Blasi? Surreale, ma possibile.