Il silenzio di Fedez: rottura con la Ferragni o trovata di marketing?

Continua il silenzio sui social network del rapper Fedez dopo l’acceso litigio sul palco dell’Ariston con la moglie Chiara Ferragni. Il rapper di Rozzano (Milano) durante l’ultima serata della kermesse più famosa d'Italia ha completamente oscurato la moglie - presentatrice assieme ad Amadeus e Gianni Morandi - dopo essere stato baciato da Rosa Chemical e aver dato vita a un teatrino imbarazzante in prima fila. In molti ipotizzano che il bacio fra i due cantanti possa aver avuto delle ripercussioni nel rapporto di coppia fra Fedez e la Ferragni.

Non si sono ringraziati a vicenda

Diversi indizi fanno pensare che fra i due - al momento - ci sia il gelo. La Ferragni nel suo post di ringraziamento, pubblicato su Instagram poche ore dopo la fine del festival, ha ringraziato tutti tranne il marito. Dopo ventiquattrore di rumoroso silenzio anche Fedez ha pubblicato una serie di foto su Instagram, dove ringraziava tutti, tranne la moglie." Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival - ha detto il rapper di Rozzano - vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque" .

Il silenzio come trovata di marketing

Chiara Ferragni in questi giorni ha continuato a pubblicare storie come se non fosse successo nulla, Fedez invece non condivide nulla con i suoi milioni di fans da due giorni, nemmeno una storia con i figli. C’è chi però non crede che questo silenzio sia dovuto a un litigio di coppia, ma che sia solo una trovata pubblicitaria per attirare l'attenzione su di sé. Nelle ultime ore sui social si ipotizza che Fedez si sia nascosto in attesa di annunciare un nuovo progetto musicale, magari una canzone, una collaborazione o un disco. Il rapper è solito avere questo modus operandi, nel 2021 fece intendere di voler scendere in politica in vista delle elezioni del 2022, ma fu tutta una trovata per sponsorizzare il suo disco.

Il litigio ripreso dall'Ariston

Dopo l’esibizione di Rosa Chemical nell’ultima serata di Sanremo è circolato un video dove si vede la coppia da oltre 40 milioni di followers discutere animatamente sul palco dell’Ariston. Nel video si vede la Ferragni chiamare il marito e poco dopo andare via nei camerini. Sembra però che la coppia avesse litigato anche la mattina della finalissima per motivi ignoti. "Lei è ritornata a casa dopo l’esperienza sanremese - dice Amedeo Venza a Tag24 - mentre lui pare sia rimasto in albergo perché avrebbero già discusso la mattina di ieri per motivi ignoti e il bacio con Chemical sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Secondo quanto riportato da Linkiesta, il bodyguard di Chiara Ferragni avrebbe impedito a Fedez di entrare per discutere con la propria moglie.

Il maschilismo tossico di Fedez