Smentita la crisi tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova: i dettagli

Dopo essersi innamorati sul set del film Immaturi - Il viaggio Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno continuato ad essere una delle coppie apparentemente più solide e affiatate nel panorama dello spettacolo italiano. Uno status quo, questo, che è stato messo in dubbio recentemente da alcuni pettegolezzi secondo i quali i due starebbero vivendo da "separati in casa". Una dubbio che era stato sollevato dal settimanale Diva e Donna sul numero del 19 marzo, in cui la coppia appare in copertina. Le voci sulla crisi di coppia sono stati poi rafforzati dalla diffusione di uno scatto che ha immortalato Rocío Muñoz Morales in compagnia di un altro uomo, mentre passeggiano a Roma, di sera, alimentando di fatto le voci che avevano già cominciato a diffondersi in rete riguardo una possibile crisi matrimoniale tra i due attori.

A smentire queste voci è la stessa Rocío Muñoz Morales che nelle storie del suo account Instagram ha diffuso l'immagine della rivista che suggeriva l'esistenza di un'altra e nuova fiamma. "Spunta un cavaliere segreto" si legge sulla rivista "incriminata", sopra all'immagine dell'attrice raffigurata in vari scatti mentre è "faccia a faccia" con lo sconosciuto o mentre gli concede "l'abbraccio più caldo". Secondo il commento della rivista, gli scatti rubati "rivelano una certa intesa", suggerendo ancora una volta che Rocío Muñoz Morales abbia preso le distanze da Raoul Bova in modo definitivo. Peccato però che queste immagini "compromettenti" siano state commentate dalla Morales con un commento alquanto piccato e divertito che recita: "cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta".

La vera smentita definitiva, però, arriva con la storia successiva dell'account ufficiale della Morales. Sotto la scritta "quella stessa sera: la verità", la Morales ha postato un selfie dell'accompagnatore segreto, svelando che si tratta di un suo amico ventennale, arrivato insieme alla zia al Teatro Manzoni per assistere allo spettacolo Il cappotto di Janis, in cui la Morales recita come protagonista. Nella foto condivisa si vede la compagna di Raoul Bova vicino all'amico Giuseppe Di Bella e alla di lui zia, tutti e tre sorridenti e tranquilli mentre posano per l'obiettivo del cellulare.

"Il mio amico da più di 20 anni (quasi parte della mia famiglia) e sua zia, super felici davanti al teatro Manzoni dopo aver assistito al mio spettacolo "Il cappotto di Janis."

Nel taggare l'amico, la Morales smentisce senza ombra di dubbio la storia di una crisi scrivendo:A chiudere la spiegazione, la Morales aggiunge tre emoticon che ridono a crepapelle, quasi a voler sottolineare ancora di più l'assurdità della storia montata dai media riguardo un tradimento e una crisi.