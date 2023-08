"Sono noiosi. Finale scontato". Raffaella Mennoia, chi boccia a Temptation Island

Il falò di Temptation Island si è spento. Filippo Bisciglia ha salutato il pubblico. La foto di rito con la produzione al completo è stata pubblicata e tutto è andato come doveva andare (o quasi). Alcune coppie sono uscite insieme, altre si sono definitivamente lasciate, altre ancora hanno abbandonato il villaggio con i rispettivi tentatori. A ciascuno il suo, mentre alla produzione rimane il boom di ascolti portati a casa dopo un anno di assenza dal piccolo schermo. E a gongolare, tra gli altri, è una delle autrici più popolari del reality dei sentimenti, Raffaella Mennoia: " Il successo non è mai scontato ma, a quanto pare, il pubblico ci aspettava ".

Portare in video Temptation Island non è roba da tutti. Casting lunghi mesi, centinaia di coppie da visionare e soprattutto occhi e orecchi bene aperti per evitare di incappare in fidanzati alla ricerca di sola visibilità. " Spesso prendo anche delle toppe" , ha confessato Raffaella Mennoia nell'ultima intervista rilasciata a Chi, parlando di coppie sbagliate, scelte per partecipare al reality in questi dieci anni di messa in onda.

Parlando di scene di tradimenti e corna viste tra i fidanzati in questi anni, Mennoia ha spiegato: " E come nella vita, è tutta una questione di incastri. Non c'è un rapporto più o meno zoppicante che ti fa distrarre... c'è il momento giusto in cui ti distrai perché quello è il momento giusto per distrarti. A meno che non parliamo di traditori seriali ". Quelli, ai casting, non vengono proprio presi in considerazione. " Non li prendiamo mai", ha assicurato l'autrice televisiva, motivando la scelta con una risposta secca e pungente : "Sono noiosi, il finale è scontato ". I cornificatori incalliti sono avvisati.