Sophia Loren, chi sono i figli: Carlo neosposo ed Edoardo marito di una famosa attrice americana

Nonostante gli anni passino, Sophia Loren resta un’icona intramontabile del cinema mondiale. Dietro la sua lunga carriera e la figura pubblica elegante e riservata, c’è anche una donna molto legata alla famiglia, in particolare ai suoi due figli: Carlo ed Edoardo Ponti, nati dal matrimonio con il produttore Carlo Ponti. Entrambi hanno scelto percorsi diversi, ma vicini al mondo artistico che ha sempre circondato la loro famiglia. E oggi sono uomini realizzati, padri, mariti e molto presenti nella vita della madre.

Carlo Ponti Jr., neosposo e direttore d’orchestra

Carlo Ponti Jr., nato nel 1968, è il primogenito di Sophia Loren. Ha scelto la musica come sua strada, diventando un direttore d’orchestra di livello internazionale. Nella sua vita privata ha vissuto un’importante novità proprio nel 2025: ha infatti sposato la sua nuova compagna Mariam Sharmanashvili, con una cerimonia civile a Ginevra, dove vive da anni anche la madre.

Non si tratta del suo primo matrimonio: Carlo è stato a lungo sposato con la violinista Andrea Meszaros, madre dei suoi due figli, Vittorio Leone e Beatrice. Ma oggi, a 57 anni, ha scelto di ricominciare accanto a Mariam, con una cerimonia intima alla quale ha partecipato anche Sophia Loren. Per l’occasione, l’attrice è tornata a mostrarsi in pubblico dopo il grave infortunio subito nel 2023, ricevendo affetto e ammirazione.

Edoardo Ponti, regista e marito di Sasha Alexander

Il figlio minore, Edoardo, è nato nel 1973. Ha seguito una carriera nel cinema, ma dietro la macchina da presa: è regista, sceneggiatore e produttore, e ha diretto film anche con la madre protagonista, come La vita davanti a sé (2020), in cui Loren interpreta una sopravvissuta all’Olocausto.

Sul piano personale, Edoardo è sposato dal 2007 con una celebrità americana: Sasha Alexander, nota attrice di serie TV come NCIS e Rizzoli & Isles. Insieme hanno due figli, Lucia Sofia e Leonardo Fortunato, e formano una delle coppie più riservate e solide di Hollywood.

Una madre orgogliosa

Sophia Loren ha sempre mantenuto un legame molto stretto con entrambi i figli. Dopo la morte del marito Carlo Ponti nel 2007, la famiglia è rimasta unita e presente nei momenti più importanti della sua vita. Lo dimostra anche la recente partecipazione al matrimonio di Carlo a Ginevra, dove ha presenziato con eleganza e forza, a dispetto delle difficoltà di salute.

La diva oggi vive tra la Svizzera e l’Italia, e continua

a essere circondata dall’e dei nipoti. Dietro al mito, c’è dunque una madre, una nonna e una donna che ha saputo costruire una famiglia solida, lontana dai riflettori, ma piena di amore.