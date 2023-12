Sophie Codegoni, incidente al party del compleanno: i capelli in fiamme

Sophie Codegoni ha spento le sue prime 23 candeline. Ieri, 22 dicembre, l’influencer ed ex gieffina ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di tutti i suoi amici che, per l’occasione, hanno deciso di organizzarle un party a sorpresa. Complice, sicuramente, anche il difficile periodo da cui Sophie arriva, la neo 23enne è stata molto felice di questo regalo inaspettato. Ricordiamo, infatti, che si è da poco conclusa – e non nel migliore dei modi – la storia d’amore con Alessandro Basciano, padre di sua figlia, Celina Blue. Tuttavia, a catturare l’attenzione è stato un imprevisto.

La festa e sorpresa (con imprevisto)

Gli amici di Sophie Codegoni hanno deciso di organizzare la festa a sorpresa in un ristorante di Milano. Dai video e dagli scatti pubblicati sui social, si può notare come l’influencer sia stata accolta da tutti gli invitati e non si aspettava assolutamente un’accoglienza di questo tipo. Come anticipato, però, nel corso della serata, c’è stato un piccolo incidente. Tutto è accaduto, quando nel tentativo di spegnere le tre torte che erano state pensate e realizzate per lei, le sono andati a fuoco i capelli. In particolare, una ciocca è andata in fiamme. Per fortuna, la festeggiata non si è allarmata particolarmente e, al contrario, ha continuato a ridere e scherzare insieme ai suoi amici, dal momento che la fiamma si è subito spenta. È stata proprio lei a condividere il video su Instagram scrivendo: “I capelli che vanno a fuoco”.

Le tre torte di compleanno e gli invitati al party

Decisamente curiosa e particolare la scelta delle torte di compleanno: ben tre. Su ognuna di esse vi era una frase diversa, “Porto amore ma anche da bere” nella prima; “Io chiamo Glovo” nella seconda e “Ma la bambina è il regalo più grande” nella terza. Anche in questo caso, non è mancato un piccolo inconveniente, una delle tre torte è scivolata dal piatto tra le risate dei presenti.

Tantissimi gli invitati al party della Codegoni; primo tra tutti, l’ex gieffino e compagno d’avventura di Sophie nella Casa di Cinecittà, Alberto De Pisis. E ancora, l’ex volto di Uomini e Donne e influencer, Giulia Cavaglià e l’attrice Cecilia Capriotti, anche lei ha condiviso con Sophie l’esperienza al Grande Fratello. Immancabile, infine, la mamma dell’influencer, Valeria Pasciuti che, in questo periodo molto complesso, le è stata molto vicina. Inutile dire che l’ex compagno, Alessandro Basciano non era presente alla festa; al contrario, era a Londra, come dimostrano alcune sue Instagram Stories.