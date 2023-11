"Convivo con attacchi di panico". E Alessandro Basciano lascia l'Italia

Nuovo capitolo dell’infinita soap opera Basciano-Codegoni. Ora Alessandro ha deciso di lasciare l’Italia. Quella di Sophie e il dj è una delle coppie più chiacchierate del momento, soprattutto da quando i due sono stati protagonisti di diverse ospitate nel salotto di Silvia Toffanin, per raccontare la fine della loro storia d’amore. Nei giorni scorsi, l’ex gieffino si è lasciato andare sui social a diversi sfoghi, pubblicando anche il contenuto della lettera del suo legale a quello di Sophie Codegoni. Adesso, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha informato i suoi follower di aver deciso di prendere per un po' le distanze da tutto ciò che sta accadendo, in particolare dalla sua situazione familiare. Per questo, Basciano è volato a Las Vegas per provare a ritrovare la sua serenità.

Alessandro Basciano lascia l’Italia

“È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte” , è iniziato così il messaggio social di Alessandro Basciano. Il dj, infatti, a due mesi dalla rottura con la compagna e la madre di sua figlia Celine Blue, ha condiviso una Instagram Story, mostrandosi a bordo di un volo intercontinentale. “Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine, a testa alta, so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato” , ha continuato Alessandro.

Poi, la consapevolezza di Basciano di voler pensare a se stesso: “Ora è giusto provare a ritrovare me stesso” . Probabilmente, a spingerlo nel compiere questa scelta, il malessere a causa della rottura con Sophie che lo ha portato ad avere attacchi di panico e ansia. A questo proposito Alessandro ha scritto: “Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia. La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza” , spera invano Alessandro. E infine, con l’amaro in bocca, ha concluso: “O forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto a senso unico. Mi manca. Mi manca tutto” . A poche ore, da questa pubblicazione sui social, l’ex gieffino ha fatto sapere di essere in un resort a Las Vegas.

Il silenzio di Sophie Codegoni

Nonostante le continue provocazioni di Alessandro, Sophie continua per la sua strada: quella dell’indifferenza (almeno pubblicamente). A nulla sono servite le immagini pubblicate sui social da Basciano, come quella della mail tra il suo legale e quello della Codegoni, in cui non soltanto si ribadiva l’indisponibilità di Sophie nel presentarsi agli incontri con l’ex, ma si faceva anche riferimento alla presenza di un eventuale altro uomo nella vita dell’ex tronista. Le ultime dichiarazioni pubbliche di Sophie, infatti, risalgono alle interviste rilasciate negli studi di Canale 5, a Verissimo. Da quel momento il nulla; chissà come avrà preso la notizia della partenza di Alessandro per l’America.