"È sotto choc…". Così la morte di Costanzo ha trovato impreparata Maria De Filippi

La morte di Maurizio Costanzo ha colto impreparati tutti, anche i familiari. La notizia è piombata come un fulmine in un tranquillo venerdì italiano di fine febbraio, scombussolando la giornata di molti, televisivamente cresciuti con il giornalista e conduttore. In quel momento, il pensiero di tanti è andato a sua moglie, Maria De Filippi anch'essa granitica presenza in tv. Oggi, il Corriere della sera ha rivelato che la conduttrice è " molto provata, scioccata, basita " dalla morte del marito, arrivata inaspettatamente.

Il conduttore era ricoverato da diversi giorni presso la clinica Paideia di Roma nord, dove si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico. " Un problemino fastidioso, ma non grave ", riferisce oggi il quotidiano di via Solferino. La De Filippi lo andava a trovare tutti i giorni, mattina e sera, scandendo così le sue giornate di lavoro agli studi Elios, sulla Tiburtina. Dalla clinica Costanzo aveva seguito anche il festival di Sanremo, appuntamento immancabile per un appassionato di televisione come lui. Si era creata quasi una routine in questa nuova quotidianità, che non sarebbe dovuta essere ancora lunga. Tuttavia, dopo l'intervento, qualcosa ha iniziato a cambiare e il sistema immunitario del conduttore pare abbia subito degli scompensi, portando al peggioramento delle sue condizioni di salute. Un peggioramento che, però, nessuno si aspettava conducesse a questo epilogo.

In pochissimi sapevano del suo ricovero, eccezion fatta per i familiari stretti, gli unici autorizzati a entrare nella stanza della clinica in cui era ricoverato. Oltre alla De Filippi, infatti, andavano a trovarlo i suoi tre figli Gabriele, Saverio e Camilla. Pochissimi conoscenti, tra gli addetti ai lavori, sapevano del suo problema di salute e della degenza ospedaliera. Si è preferito mantenere il massimo riserbo per non sollevare l'attenzione mediatica, nella convinzione che tutto si sarebbe risolto in poco tempo e che Costanzo sarebbe tornato presto ai suoi impegni. Aldo Vitali, direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, intervenendo a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso ha spiegato che il conduttore gli aveva già consegnato i testi della rubrica che teneva sul magazine sia per la prossima settimana che per quella successiva. Il tutto nella convinzione di poter riprendere il lavoro.

La camera ardente è aperta oggi, dalle 10,30 alle 18, e domani, dalle 10 alle 18, nella sala della Protomoteca in Campidoglio. I funerali saranno celebrati lunedì 27 febbraio alle 15 nella chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma e saranno in forma solenne, come annunciato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.