"Sposato a mia insaputa da 30 anni con Winona Ryder". Lo strano caso di Keanu Reeves

Essere sposati a propria insaputa dopo la particolare scena di un celebre film: stando al racconto dei due protagonisti della vicenda, le stelle di Hollywood Keanu Reeves e Winona Ryder, è una cosa plausibile, per il fatto che a celebrare le "finte nozze" immortalate nella pellicola di "Dracula" sarebbe stato un prete vero.

Che si tratti di una rivelazione con un fondo di verità o di una suggestione dettata semplicemente dalla combinazione di una serie di circostanze non è dato saperlo con esattezza, ma pare proprio che a esserne fortemente convinto sia proprio Keanu Reeves. La storia emerse per la prima volta in occasione di un'intervista che i due attori rilasciarono per promuovere "Destination Wedding", film del 2018 diretto da Victor Levin. Reeves e la Ryder tornarono nuovamente a condividere il set ben 26 anni dopo l'incredibile successo di "Dracula", pellicola del 1992 basata sul racconto di Bram Stoker e diretta da Francis Ford Coppola.

È proprio in questa circostanza che si sarebbe verificato l'episodio "incriminato", a causa della celebrazione del finto matrimonio da parte di un vero prete. Nel celebre film Keanu Reeves e Winona Ryder interpretano Johnatan Harker e Mina Murray: i due personaggi, legati da una relazione, alla fine celebrano le proprie nozze, unendosi in matrimonio. Il fatto è che a celebrare il rituale, vero solo nella pellicola, sarebbe stato un vero sacerdote, un uomo di nazionalità romena.

"In realtà ci siamo sposati in Dracula" , ha dichiarato in occasione dell'intervista congiunta Winona Ryder, "no, giuro su Dio che penso che siamo sposati nella vita reale" . "In quella scena, Francis Ford Coppola ha usato un vero prete rumeno" , ha aggiunto l'attrice, "abbiamo girato il piano sequenza e lui ha fatto tutto. Quindi, penso che siamo sposati. Oppure no?" .

È a quel punto che anche Keanu Reeves si è messo il dubbio, scherzando con la collega. "Oh mio Dio, è vero...siamo sposati!" , ha esclamato.

Da quel momento in poi il dubbio delle nozze tra i due, cosa che i fan della coppia vorrebbero vedere realizzata, è riemerso spesso e volentieri, alimentando le fantasie di tanti, specie di quelli che li hanno già ribattezzati affettuosamente "i Reeder". In un'intervista recente, Keanu Reeves ha confermato ancora una volta tutto, sottolineando il fatto che sia Coppola che la Ryder hanno ribadito che a officiare la cerimonia fu un autentico sacerdote.

"Suppongo di sì, siamo sposati agli occhi di Dio"

Quindi è tutto vero?, ha scherzato l'attore.