"Stavo per lasciarci le penne". L'annuncio di Drusilla Foer

Drusilla Foer sta bene ed è pronta a rimettersi al lavoro, pur con tutte le dovute cautele che impone il lungo ricovero in ospedale. L'artista, alter ego dell'attore e regista teatrale Gianluca Gori, sceglie il giorno di Pasqua per tornare sui social e spiegare ai propri follower il perché della sua prolungata assenza.

"Eccomi qua, viva e vegeta" , esordisce su Instagram Drusilla Foer, accompagnando la frase con l'eloquente gesto scaramantico delle corna. "È stata un'esperienza importante, stavo per lasciarci le penne...anzi forse le piume, fa più Folies Bergère" , scherza. Tutta colpa di una bruttissima polmonite bilaterale decisamente aggressiva, che l'ha costretta non solo a star lontana dal palco ma a rimanere ricoverata per mesi a Firenze.

"Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo...molto riposo, fare le cose con calma, prendermi i miei tempi...che p**le!" , esclama. Chiaramente la malattia e le precarie condizioni fisiche hanno costretto a rimandare la tournee: "Tutte quelle date così fitte sarebbero state un grosso pericolo" . Tutto dovrebbe ripartire dal prossimo settembre, promette ai suoi fans. "Sarò di nuovo con voi nei teatri di tutta Italia" , annuncia Drusilla Foer.

C'è quindi spazio per i ringraziamenti ai tanti che nei mesi di ricovero e di convalescenza non hanno mai fatto mancare il loro supporto. "Vorrei ringraziare tutti voi, ho sentito veramente tante anime mandarmi dei pensieri buoni" , prosegue l'attrice. "I pensieri vanno a giro, vanno dove si mandano, e mandarne di buoni evidentemente funziona. Grazie infinite a tutti voi per essermi stati così vicino".

Non poteva mancare anche un riferimento al personale ospedaliero che l'ha assistita in quei mesi difficili, permettendole di vincere il male e di rimettersi in sesto. "Voglio ringraziare per tutto il bene che ho ricevuto i dottori, gli infermieri e gli operatori sanitari dell'ospedale di Careggi...grazie, perché mi avete proprio salvata, accolta e accudita".

Arriva quindi ancheun piccolo omaggio ai fan, con Drusilla che improvvisa una scena comica con protagonista la colf Ornella, con la quale intrattiene una conversazione telefonica. Un breve sketch che ha ricevuto grande apprezzamento dai followers su Instagram.

"Li taglio o non li taglio? E, se li taglio, come li taglio? Il taglio, un tema fondamentale"

In conclusione rivela al suo pubblico di essere intenzionata a tagliarsi i capelli:, scherza, prima di augurare a tutti buona Pasqua.