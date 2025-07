Stefano De Martino consola Rocio Morales dopo la rottura con Raoul Bova

Nelle ultime ore la situazione sentimentale tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales è finita al centro delle cronache. La coppia, che secondo le ultime indiscrezioni starebbe attraversando una crisi profonda, torna ad alimentare il gossip. Questa volta il protagonista sarebbe Stefano De Martino. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il conduttore sarebbe particolarmente vicino a Rocío in questo momento difficile.

A raccontarlo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che scrive: “Estate rovente per Stefano De Martino. Il conduttore di Affari tuoi si sta godendo il meritato riposo a bordo del suo yacht Santiago tra baci bollenti con la giovane napoletana Caroline Tronelli, party, defilati e grigliate in famiglia. Stefano però, nonostante il suo neonato legame affettivo, non rinuncia alle sue amicizie, comprese quelle con il gentil sesso” . Tra queste ci sarebbe proprio Rocío Muñoz Morales: “Lei sta infatti attraversando un periodo complesso a causa della fine della relazione con Raoul Bova. De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà…”.

Intanto la presunta fine della relazione tra Bova e Morales è al centro delle polemiche da diversi giorni. Secondo l’avvocato dell’attore la rottura tra i due sarebbe confermata. Con una nota ufficiale David Leggi ha scritto “Raoul e Rocio sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nella cura delle due figlie”.

Poi, a stretto giro, ha aggiunto:

“Aspettiamo indicazioni da parte della signora Morales per formalizzare in tribunale una situazione ormai nota e incontestabile"

. Una situazione complicata, pare di capire, con molte zone d’ombra ancora da chiarire.