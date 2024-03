"Strappata da Mediaset": lo sfogo di Barbara D’Urso a Domenica In

Dopo " nove mesi e un giorno ", come ha esordito lei stessa, è tornata in tv la popolare conduttrice Barbara d'Urso ospite di Mara Venier a "Domenica In" dove ha raccontato la sua vita a 360 gradi ricordando inizialmente i suoi esordi in Rai. " Io ho iniziato proprio qua, il mio cuore è in Rai, avevo 19 anni, sono stata 22 anni in questa azienda ", ha ricordato, sottolineando l'emozione per la presenza negli studi che oggi si chiamano "Fabrizio Frizzi".

Il ricordo di Mediaset

" Sono emozionata ", ha detto la D'Urso alla padrona di casa che ha fatto una battuta sull'abito dell'ex conduttrice di Canale 5. " Ti sei vestita a lutto ", scherza. È questo lo spunto per passare al tema principale, ossia la fine del rapporto lavorativo con l'azienda Mediaset. La 66enne nata a Napoli ha ripetuto più volte di essere " professionalmente serena ", spiega di avere una famiglia stupenda ma che, a proposito di lutto, " io non ho ancora elaborato il lutto. Ho ancora il dolore di quello che mi è accaduto, sono stata strappata da quella che era la mia vita ". Ricorda di essere stata per 23 anni in Mediaset di cui 16 anni " in diretta tutti i giorni e mi ha dato dato, l'azienda, e io ho dato tantissimo. Ci sono sempre stata anche durante il Covid quando tutti stavano a casa ".

Il ricordo della madre

La popolare conduttrice ha poi raccontato di aver saputo della sua fine lavorativa con l'azienda il 26 giugno alle ore 16.20 " e nessuno mi ha mai spiegato perché. Io non ne voglio parlare ma il dolore è ancora qua ", sottolinea Barbara d'Urso. " Non voglio fare guerra ", aggiunge, " vedremo quello che accadrà ". Subito dopo torna a ricordare gli anni passati in Rai dicendo al pubblico che non sapeva cosa aspettarsi dalla chiacchierata con Mara Venier. Alcune immagini in bianco e nero la commuovono: si torna indietro a quando la madre era malata e lei piccolissima, soltanto undici anni, ricordando la danza classica per alcuni anni fino a quando la madre è venuta a mancare.

Non sono mancati, in studio, i momenti di commozione tra le due. Il tema del lavoro è tornato d'attualità con la D'Urso che ha sottolineato di essere pronta a rifare tutto " perché da ogni cosa che fai puoi imparare. Nel mio lavoro non credo di aver fatto errori, forse avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che a me non piacevano" .

L'amore per Miguel Bosé