Condanna a 30 anni di carcere per l'attore Danny Masterson per stupro

Ascolta ora: "Condanna a 30 anni di carcere per l'attore Danny Masterson per stupro"

L'attore americano Danny Masterson dovrà scontare 30 anni di carcere per aver violentato due donne. Il 47enne di Albertson, New York, avrebbe provato a sottrarsi alla condanna per essere un esponente di spicco Chiesa di Scientologist. Nel momento della sentenza la moglie, Bijou Phillips, è scoppiata in lacrime.

La testimonianza delle vittime

L'attore della sere tv che andava in onda nei primi anni Duemila, That '70s Show, era già stato dichiarato colpevole lo scorso mese di maggio durante un nuovo processo perché la prima giuria non era stata in grado di dare un verdetto definitivo l'anno precedente. L'attore ha ricevuto la condanna dopo che tre donne hanno testimoniato di aver subito molestie sessuali nella sua abitazione di Hollywood tra il 2001 e il 2003 quando si trovata sulla cresta dell'onda quanto a popolarità. " Signor Masterson, non è lei la vittima. Le sue azioni 20 anni fa hanno portato via la scelta e la voce di un'altra persona ", avrebbe dichiarato il giudice nel momento in cui pronunciava la sentenza come si legge su Usmagazine. " Le sue azioni di 20 anni fa erano criminali, è per questo che oggi è qui ".

Secondo le testimonianze, Masterson è stato dichiarato colpevole di aver stuprato due delle tre donne che lo hanno accusato: in un solo caso le accuse (della terza donna) non sono state ritenute valide e per questo motivo dichiarate nulle dai pubblici ministeri. L'attore si trova in custodia penitenziaria per il pericolo concreto che possa fuggire. Una prima accusa per lo stesso reato gli era stata già rivolta nel 2017 al culmine del movimento #MeToo quando negò le accuse affermando che gli incontri erano avvenuti in maniera consensuale. Le nuove accuse nei suoi confronti sono arrivate dopo tre anni di indagini portate avanti dal dipartimento di polizia di Los Angeles.

" Vogliamo esprimere la nostra gratitudine alle tre donne che si sono fatte avanti e hanno coraggiosamente condiviso le loro esperienze. Il loro coraggio e la loro forza sono stati fonte d’ispirazione per tutti noi ”, dichiarò all’epoca il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón. " Anche se siamo delusi dal fatto che la giuria non abbia condannato su tutti i fronti, rispettiamo la loro decisione. I verdetti emessi dalla giuria in questo caso sono stati senza dubbio difficili da raggiungere e ringraziamo i giurati per il loro servizio" .