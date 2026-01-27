Sydney Sweeney, chi è l'attrice finita nei guai per i reggiseni sulla scritta di Hollywood

Dopo la polemica scatenata con lo spot dei jeans dell'American Eagle, Sydney Sweeney torna alla ribalta della cronaca per una controversa trovata pubblicitaria. L'attrice americana, 28 anni, ha provato a scalare la gigantesca scritta che sovrasta Hollywood con una lunga corda fatta di reggiseni, ma il blitz compiuto in piena notte potrebbe costarle più di qualche migliaio di dollari di multa.

Il blitz notturno

La stampa americana riferisce che nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio sulle colline di Los Angeles Sydney Sweeney ha realizzato un video promozionale per lanciare il suo nuovo marchio di biancheria intima. Il tutto senza alcuna autorizzazione. Come si vede dal filmato, diventato virale sul web, l'attrice ha compiuto un vero e proprio blitz sotto l'iconica scritta che sovrasta Hollywood. A bordo di un van dai vetri oscurati e insieme ad altre persone l'attrice ha raggiunto la sommità della collina dove si trova la scritta e ha appeso lunghe file di reggiseni (quelli del suo brand di intimo) ad alcune lettere. Poi, riprendendo tutto con una videocamera amatoriale, si è fatta immortalare mentre provava a scalare la scritta servendosi delle corde improvvisate.

La risposta delle autorità

Per le autorità l'obiettivo dell'interprete di "Americana" e "Reality" è stato chiaro sin da subito: realizzare uno spot amatoriale da condividere sui suoi canali social per creare hype attorno al suo marchio di moda. E l'azione potrebbe costare cara, in termini economici, all'attrice. I diritti del monumento che sovrasta Los Angeles sono gestiti dalla Camera di Commercio di Hollywood, che ha fatto sapere di non avere rilasciato alcuna autorizzazione a Sydney Sweeney. " Chiunque intenda utilizzare e/o accedere all’insegna di Hollywood per scopi commerciali deve ottenere una licenza o un permesso – ha dichiarato al Los Angeles Times Steve Nissen, presidente della Camera di Commercio di Hollywood – La produzione che coinvolge Sydney Sweeney e la scritta Hollywood non è stata autorizzata dalla Camera di Commercio di Hollywood né ne eravamo a conoscenza in precedenza ".

Cosa rischia Sydney Sweeney

Solo successivamente si è scoperto che Sweeney ha ottenuto un permesso dalla FilmLA per girare filmati all'insegna di Hollywood " ma non aveva il permesso di toccarla o arrampicarsi sull'insegna stessa" , fa sapere il sito americano TMZ. Per questo motivo la 28enne e i suoi amici potrebbero essere accusati di violazione di proprietà privata e vandalismo. L'attrice, considerata la nuova fidanzata d'America, ha raggiunto il successo recitando in serie come "Euphoria" e "The White Lotus", che le sono valse due nomination ai Primetime Emmy Awards nel 2022 come miglior attrice non protagonista. Al cinema Sydney Sweeney ha lavorato al fianco di Tarantino in "C'era una volta a...

Hollywood" e è stata protagonista di pellicole di successo come "Reality" e "Tutti tranne te". La scorsa estate era stata il volto della campagna "Great Jeans" di American Eagle, che aveva scatenato molte polemiche per il presunto messaggio politico di sottofondo.