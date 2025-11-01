Eros, talento e Trump. Sydney Sweeney ormai piace a tutti (a parte le femministe)

"Va bene usare quello che ti ha dato la mamma, ogni briciolo di sensualità che hai, proprio qui, proprio ora". Queste le parole di Sharon Stone con cui, l'altra sera a Los Angeles, all'evento della rivista Variety "Power of Woman 2025", ha voluto sostenere Sydney Sweeney, in una sorta di elegante passaggio di testimone lei regina del potere dell'accavallamento di gambe difendendola dalle polemiche che, lo scorso agosto, l'hanno colpita per una campagna pubblicitaria. Forse lo ricorderete, la nuova fidanzata d'America, l'attrice ventottenne di Euphoria, White Lotus e Tutti tranne te, la bionda giusta al momento giusto, appariva strizzata in un paio di jeans e in una giacca denim che non lasciava la sua prosperità alla fantasia. Poi lo slogan "Sydney Sweeney has great jeans" con la pronuncia identica tra "jeans" e "genes" ossia "Sweeney ha magnifici jeans/geni". Apriti cielo! Sui social i democratici hanno richiamato il nazismo, l'eugenetica e la donna ariana mentre i repubblicani si son scagliati contro il "politicamente corretto" e la cosiddetta "ideologia woke". Nel frattempo in cui scoppiava la solita guerra civile, i social media manager davano tutto in pasto agli algoritmi di piattaforme monosillabiche come Tik Tok e X, e American Eagle, un marchio d'abbigliamento in declino, vedeva le sue azioni salire all'improvviso del 12%.

Ma Sydney Sweeney l'altra sera ha alzato ancora di più, se possibile, l'asticella, indossando al premio Power of Woman 2025 un abito in maglia metallica trasparente senza reggiseno. Roba che le foto che girano devono avere due stelline messe proprio lì per non rischiare le censure dei social network. Apriti cielo, di nuovo! Il web è andato letteralmente in tilt e, con esso, anche chi pensa che l'empowerment femminile e il nude look non possano andare d'amore e d'accordo.

Invece il bello del fenomeno Sydney Sweeney è il suo essere un sistema complesso che ridefinisce il femminismo dando alle donne il loro atavico potere. "Ho come la sensazione che le persone mi vedano solo come la ragazza in tv che grida, piange e fa sesso, a volte tutte e tre le cose allo stesso tempo. Ma sono più di questo" ha detto candidamente autoironica un annetto fa nel programma satirico Saturday Night Live. Ma si scopre che c'è pure una quarta cosa che lei fa, probabilmente non allo stesso tempo delle altre e diversamente da quasi tutta Hollywood, votare repubblicano, è infatti iscritta al partito in Florida nella contea di Monroe. Apriti Maga! Donald Trump Jr. prima pubblica una foto del padre in completo jeans realizzata con l'Ai, poi arriva il presidente in persona a dire: "È una repubblicana registrata? Oh, allora adesso adoro la sua pubblicità!". American Eagle ringrazia con il bis in borsa.

Incurante di tutto Sydney Sweeney sta per finire di girare l'attesa terza stagione di Euphoria proprio al fianco della new entry Sharon Stone e tra pochi giorni negli Stati Uniti uscirà il biopic Christy sulla campionessa di pugilato Christy Martin in cui lei, quasi irriconoscibile, se la comanda sul ring: "Ho riconosciuto qualcosa di me stessa. So cosa significa essere sottovalutata", ha detto sul palco di Variety. Nel prossimo futuro la vedremo nel thriller esplosivo, Una di famiglia, in sala all'inizio del 2026, e poi nei panni della leggendaria Kim Novak nel biopic Scandalous!. Mentre voci sempre più insistenti la vorrebbero come nuova bombastica Bond Girl.

L'attrice vanta un'amicizia molto stretta con Jeff Bezos era tra gli invitati del matrimonio del fondatore di Amazon con Lauren Sanchez l'estate scorsa a Venezia che ora controlla Mgm Studios e quindi ha pieni poteri sulla saga di James Bond il cui ventinovesimo film sarà diretto da Denis Villeneuve. A precisa domanda, l'attrice, con due lunghissime e molto teatrali pause, ha risposto: "Non posso...Comunque dipende tutto dalla sceneggiatura ma penso che mi divertirei di più come James Bond". Riapriti cielo!