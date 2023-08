La scalata di Taylor Swift: ecco cosa si nasconde dietro gli incassi record

È un fenomeno planetario che frantuma record quasi quotidianamente: la 33enne americana Taylor Swift è un'incredibile macchina da soldi per ogni tappa dei suoi concerti. Adesso in giro per il mondo con l'Eras Tour, riesce a fatturare qualcosa come 14 milioni di dollari, ogni notte, soltanto con i biglietti venduti al botteghino. Continuano così, alla fine del 2024 e dopo aver toccato ben 146 date, potrebbe raggiungere la cifra record di 1,4 miliardi di dollari di incassi superando nettamente il record mondiale che attualmente detiene Elton John (939 milioni) quando fece il tour d'addio durato anni.

La costruzione del suo successo

È innegabile che la giovane artista abbia talento da vendere, su questo non si discute, ma c'è anche tanto altro dietro alla scalata a un successo così forte da superare le icone del passato. " L'unica cosa a cui posso paragonarla è il fenomeno della Beatlemania ", ha dichiarato il cantante, pianista e cantautore americano, Billy Joel, al New York Times dopo aver assistito al mega concerto della Swift a Tampa, in Florida, con la moglie e le figlie. La sua forza mediatica e dei numeri ha già superato mostri sacri del calibro di Beyoncé e Bruce Springsteen, giusto per citarne due, ma anche Morgan Wallen e Drake.

Taylor Swift può già vantare più di un album al vertice della classifica di Billboard 200, una delle più importanti riviste americane di musica, superando qualsiasi altra donna, pure Barbra Streisand. Un altro record impressionante sono quattro brani nella top ten delle classifiche musicali contemporaneamente. " È un'impresa piuttosto sorprendente ", ha dichiarato il trombettista Herb Alpert, 88 anni. " Con il modo in cui la radio è in questi giorni e il modo in cui la musica viene distribuita, con lo streaming, non pensavo che nessuno in questa era potesse riuscirci ".

Il "segreto", se così si può chiamare, è avere anche consapevolezza dei tempi che cambiano e sfruttarli nel miglior modo possibile. " È il miglior amministratore delegato e responsabile marketing nella storia della musica ", ha dichiarato al quotidiano americano Nathan Hubbard, dirigente di lunga data di musica e ticketing e co-conduttore di un podcast Swift. " Segue persone come Bono, Jay-Z e Madonna, che erano profondamente consapevoli dei loro marchi. Ma tra tutti loro, Taylor è la prima ad essere nativamente online" . Numerosi critici musicali hanno descritto l'Eras ​​Tour come una sorta di mostra di Taylor Swift che si trova all'apice del suo successo che coniuga una grande pop star il talento per la realizzazione di grandi spettacoli ma anche l'arte raffinata come fosse un cantautore di musica classica.

