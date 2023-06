Totti-Blasi, in vista nuovo scontro giudiziario: c'è una mossa che può cambiare tutto

Francesco Totti paparazzato, felice e innamorato, con la giovanissima Noemi, Ilary Blasy con il calciatore Bastian Muller. Tuttavia, nemmeno il crescere delle loro nuove storie d’amore riesce ad arginare gli argini della violenta onda di risentimento in cui si sta trasformando la loro causa di divorzio giudiziario.

Per fine settembre è prevista un’altra udienza, e sono molte le voci a sostenere un probabile inasprimento di toni e richieste da parte dei due ex coniugi. Totti o Ilary potrebbero avanzare la richiesta di attribuire a uno dei due l’addebito della separazione; dimostrando così che la colpa risiede in uno dei due lati, e che la loro relazione non è finita consensualmente una volta consumato del tutto il sentimento che li univa. Una conseguenza con valore sia giuridico che patrimoniale. Andranno verificati, dunque, la violazione degli obblighi matrimoniali quali il dovere di coabitazione, la cura dei figli e la fedeltà. A fine agosto scadrà il termine per presentare la richiesta al giudice: l’estate di Totti e Ilary si prevede burrascosa e sanguinaria.

La guerra dei Rolex

Tutti davano per scontato una separazione plateale, ma nessuno si sarebbe aspettato una risvolto così vendicativo; nemmeno Totti, come dichiarato da lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera: “Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c’è un amore durato vent’anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così”.

Tanti sono i contrasti e i dissapori: uno dei dissidi che l’ex calciatore e la showgirl potrebbero portare davanti al giudice a settembre è la questione della condivisione dei famosi rolex, presi in ostaggio da Ilary prima dell’ufficializzazione legale della loro separazione. La collezione di orologi ne conta quattro modelli dal valore di circa 150 mila euro.

In queste settimane gli avvocati di entrambi stanno cercando di risolvere il problema, cercando una soluzione che accontenti gli appetiti di tutti: la decisione del giudice Francesco Frettoni del Tribunale civile di Roma, che si sta occupando della causa, stabilendo di chi è il diritto di utilizzarli, è stata quella di affidare gli orologi in “co-possesso” sia dell’ex capitano, sia della conduttrice dell’Isola, come Ilary aveva chiesto fin dall’inizio.

Le decisioni prese da Frettoni, difficili da mettere in pratica, hanno sicuramente ferito l’ego di entrambi, e chissà se l’ex coppia riuscirà mai condividere civilmente questi oggetti diventati simboli iconici della loro rottura pubblica.