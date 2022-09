Ilary e Totti, la guerra dei Rolex: un tesoretto da oltre 200mila euro

Dopo un'estate trascorsa all'insegna del basso profilo (per Francesco Totti) e delle vacanze (per Ilary Blasi) gli equilibri sono saltati. Proprio quando la palla passava nelle mani degli avvocati, che già si trovavano a gestire un divorzio spinoso, il Pupone ha rotto il silenzio e la battaglia si è accesa. Non fosse altro che per quella rivelazione pruriginosa sul presunto furto di Rolex, che Ilary avrebbe messo a segno come personale vendetta.

" Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza ", ha dichiarato Francesco Totti nell'esclusiva intervista rilasciata al Corriere della Sera, proseguendo: " E mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole ". I fantomatici Rolex di cui tutti oggi parlano e che sono diventati il triste centro dell'ironia del popolo dei social network. L'ex capitano giallorosso ha poi ammesso di avere regalato i preziosi orologi all'ex moglie, ma trattandosi di modelli maschili, il dubbio che volesse comunque tenerli per sé rimane.

E così in molti sul web si sono chiesti quanto valesse la preziosa collezione di Rolex messa sotto chiave dal Pupone. A fare una stima, curiosando sulla pagina social di Totti e ripercorrendo le tappe delle apparizioni pubbliche dello sportivo negli ultimi anni, sono stati alcuni siti di informazione tra i quali Mow. " Al quarantesimo compleanno di Ilary il Capitano aveva esibito un Daytona, 116508 in oro giallo con quadrante nero. In questo caso il prezzo di listino superava di misura i 30mila euro" , riferisce il portale, mentre un altro modello, un Daytona Zenith 16520, sarebbe andato perso nel 2020.

Da una indagine del Messaggero, invece, si scopre che al polso della conduttrice dell'Isola dei famosi sono apparsi nel tempo uno Yacht Master in oro rosa, per un valore superiore ai 30mila euro, un Daytona in oro giallo con quadrante bianco stimato 22mila euro e infine un rolex GMT Master, che Ilary Blasi esibì durante l'ultima gara della carriera del marito. Nella collezione di lusso dello sportivo ci sarebbero, però, anche due esemplari di Patek Philippe: un raro Aquanaut 5168G in oro bianco 18 carati (prezzo di listino 46 mila euro) e un Nautilus 5990/1R in oro rosa con lunetta ottagonale, il cui valore si aggira intorno ai 110mila euro. Nella cassetta di sicurezza, però, potrebbero esserci stati altri modelli. Difficile dunque stabilire con esattezza il valore della collezione di Francesco, che solo con i modelli citati supera abbondantemente i 200mila euro.