Lutto per Tommy Lee Jones: trovata morta la figlia Victoria

Per Tommy Lee Jones, attore conosciuto per le sue partecipazioni a film importati e popolari come Il fuggitivo e Men in Black, l'inizio del 2026 è stato all'insegna della realizzazione del peggior incubo per un genitore. Sua figlia, Victoria Jones, è stata infatti trovata morta nella notte di Capodanno all'interno di un hotel di lusso a San Francisco, nello stato della California. Aveva appena 34 anni. A darne notizia è stata la testata americana TMZ che, citando delle fonti legate alle forze dell'ordine, ha riportato l'informazione che Victoria Jones è stata trovata senza vita all'interno del Fairmont San Francisco.

Secondo il rapporto rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco della città californiana, i soccorsi hanno ricevuto una richiesta di intervento alle 2.52 del mattino per una vera e propria emergenza medica legata a una donna deceduta. L'arrivo dei paramedici, però, è stato inutile e il pronto intervento non ha potuto fare altro che dichiarare effettivamente il decesso della donna, per cui è apparso subito evidente che non ci fosse più nulla da fare. L'intervento della polizia e dell'Ufficio del Medico Legale hanno confermato che i paramedici sono arrivati in loco intorno alle 3.14 del mattino per una segnalazione inerente un decesso. Al momento, comunque, non è stata diffusa nessuna notizia riguardo le cause della morte della ragazza e le forze dell'ordine stanno procedendo con le indagini e gli accertamenti del caso per comprendere a pieno quello che è successo. Al momento né Tommy Lee Jones né alcun membro della famiglia o rappresentante dell'attore hanno rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto, nonostante i solleciti di commenti da parte di TMZ per avere ulteriori dettagli sulla tragedia.

Chi è Victoria, figlia di Tommy Lee Jones

Victoria Jones è nata dal primo matrimonio di Tommy Lee Jones con Kimberlea Cloughley. Classe 1991, per un po' aveva cercato di seguire le orme paterne e tentare una carriera nel mondo del cinema e della recitazione. Nel 2002, ancora adolescente, fece il suo debutto in Men in black III, per poi apparire in un episodio nella serie televisiva teen One tree hill. Nel 2005 prese parte anche al film Le tre sepolture, diretto da suo padre, dove lavorava anche la matrigna Dawn Laurel-Jones come fotografa di scena. L'ultimo ruolo interpretato da Victoria Jones è quello che risale al 2014, quando è apparsa per un cameo, nel film The Homesman, lungometraggio ancora una volta diretto e interpretato dallo stesso Tommy Lee Jones.

Nel corso dei prossimi giorni si cercherà di fare luce in modo dettagliato degli ultimi istanti della vita della donna, per comprendere a pieno le cause dietro una morte avvenuta in un'età ancora così giovanile. Per il momento, però, intorno al decesso e al dolore di Tommy Lee Jones sembra esserci il massimo riserbo.