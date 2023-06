Tutti i dubbi sul "divorzio" tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Ma ci si nota di più se ci lasciamo o se restiamo insieme? O se divorziamo restando uniti? La notizia della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, alla fine, è arrivata. A confermarla sono stati gli stessi interessati sulla patinata copertina di Vanity Fair. E pensare che risale a poco meno di due mesi fa il video-smentita al veleno contro Dagospia, che aveva rivelato la fine del matrimonio e l'imminente separazione. In quell'occasione avrebbero scelto di smentire non perché l'indiscrezione non fosse vera, ma per " riprenderci quello che era nostro. Potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire ". Sarà. Ma al netto delle rivelazioni, l'annuncio ci lascia dubbiosi.



La separazione - da quello che pare capire - ci sarà, ma l'intervista invece di rispondere ai quesiti apre la porta a tante altre domande. Tra passaggi controversi, risposte allusive e risatine, viene fuori una complicità di coppia che farebbe invidia a molti. E allora, sorge spontanea la domanda: ma perché si sono lasciati? E soprattutto: si sono lasciati davvero?



A quanto pare Sonia avrebbe " avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua ". " Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro ", dice Bonolis a Vanity Fair. Il conduttore romano ci è rimasto male, ma poi ha capito e accettato. " Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia ", cerca di spiegare meglio Sonia. E fin qui: che male c'è se dopo anni di matrimonio il rapporto si trasforma? Non è quello che succede anche alle coppie che si amano da tanto tempo? I panni da stendere e i piatti da lavare, le facce stanche a fine giornata sul divano, i figli da prendere e portare. Prima o poi le pieghe della quotidianità si insinuano. Capita - ai vip e ai nip - che la passione diventi affetto e che il rispetto abbia la meglio sull'amore.



In una situazione così, sembra naturale la scelta di dividere le proprie strade. Ma è qui che la narrazione dei "Bruganellis" (è il nome dato alla coppia dai loro fan) ci sfugge. Sonia ha scelto di lasciare Paolo, ma dice di “ non escludere il ritorno ”. Paolo risponde picche, ridendo: " Spero di ritrovarlo (l'amore, ndr) il prima possibile". "Quindi se torno ti trovo occupato?". "È probabile ". È solo un siparietto funzionale alle telecamere o sotto c'è qualcosa di più? E ancora: " Ci salutiamo e ci diamo il buongiorno baciandoci ancora adesso ". " I baci vanno e vengono ", rincara Bonolis.



In pratica, dicono, non cambierà niente: continueranno a lavorare insieme, vivere in palazzi diversi ma comunicanti, fare le vacanze e le feste insieme, darsi un bacio per salutarsi. In pratica, non si lasceranno, cambierà solo l'etichetta del loro rapporto. E quindi qual è la ragione di tutto questo clamore, di questo annuncio? I più maliziosi parlano di " innumerevoli cornificazioni a vicenda ", i materialisti invece di " risvolti economici ". Quel che è certo è che la sequela di indiscrezioni e di smentite, il freddo set cinematografico studiato nei dettagli, l'intervista che dice ma non dice, danno l'idea di un circo mediatico studiato a tavolino con l'intento di attirare l'attenzione.