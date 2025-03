Le urla disperate e l'intervento della polizia: cos'è successo tra Icardi e Wanda Nara

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue la guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Come tutti ormai sanno, i due argentini hanno annunciato la loro separazione. Ma la rottura non è stata delle più semplici: dal contenzioso sul divorzio alle vendette reciproche tra stampa e social, senza dimenticare gli attacchi frontali. Pochi giorni fa un tribunale ha consentito all’attaccante del Galatasaray di vedere le figlie, ma l’incontro non è andato nel migliore dei modi. Il motivo? L’ex Inter avrebbe rifiutato di portare con sé i cani delle bambine.

In un video diventato virale nelle scorse ore, si vede Wanda Nara mentre urla disperata contro Icardi. Tra i due è scoppiata una violenta lite, con tanto di grida e spintoni. Secondo quanto reso noto dalla stampa argentina, il calciatore si sarebbe chiuso in ascensore con una delle figlie, causando la disperazione dell’ex moglie. Da qui l’intervento della polizia. Ma la situazione si è aggravata ulteriormente, con le bambine in lacrime. Una di loro ha anche confessato agli agenti di sentirsi male. Nonostante l’invito dei poliziotti a lasciare la figlia, Icardi si è rifiutato, alimentando la tensione.

Secondo i giornalisti della trasmissione LAM, sarebbero arrivate sul posto quattro pattuglie della polizia. Nel video che circola in rete si può sentire la showgirl mentre urla disperato: “Aiutatemi, vi prego”. Per il momento né Wanda Nara né Icardi hanno rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto.

Ma il dibattito in rete è rovente, soprattutto sul, le vere vittime di questa burrascosa separazione. Senza dimenticare lo scontro legale, con la richiesta dell'ex moglie di Maxi Lopez di un assegno di mantenimento da 500 mila euro al mese . Seguiranno aggiornamenti.