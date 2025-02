Le accuse su Mauro Icardi: "Ha picchiato uno dei figli di Wanda Nara e Maxi Lopez"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il divorzio fra Wanda Nara e Mauro Icardi si fa sempre più teso. Nelle ultime settimane non sono mancate scintille di ogni genere, ma adesso cominciano ad arrivare anche pesantissime accuse.

Secondo quanto riferito dalla stampa argentina, che sta seguendo molto attentamente la contesa fra i due, Icardi avrebbe addirittura picchiato uno dei figli che Wanda Nara ha avuto dalla relazione con l'ex attaccante Maxi Lopez. Ovviamente il condizionale è d'obbligo, dato che non si conoscono nel dettaglio i fatti e le reali responsabilità, tuttavia pare che Nara e Lopez abbiano sporto denuncia.

Insomma, oltre alla accesissima battaglia legale fra Wanda Nara e Mauro Icardi, ecco che si presenta un caso ancora più spinoso. Ricordiamo che la showgirl ha chiesto un assegno di mantenimento da ben 500mila euro. Adesso, come nuovo colpo di scena, ecco che la Nara si è alleata con l'ex marito Maxi Lopez per denunciare Maurito.

A quanto pare la vicenda delle presunte percosse sarebbe stata menzionata nel corso della trasmissione argentina LAM. Durante il programma sono stati riportati i presunti episodi di aggressione da parte di Mauro Icardi nei confronti di quello che era soltanto un ragazzino, figlio di Wanda Nara e di Maxi Lopez. Entrando nel dettaglio, è stato riferito un episodio scolastico. Il bambino si sarebbe comportato in maniera anomala e per tale ragione sarebbe stato sottoposto a dei test psicologici. Proprio in quella circostanza, averebbe raccontato di essere stato colpito più volte alla testa. Gli insegnanti si sarebbero dunque rivolti ai genitori per metterli al corrente della situazione.

A questo punto, sempre durante la trasmissione, la giornalista Yanina Latorre ha voluto precisare che il ragazzino non si è subito riferito a Icardi in modo negativo. Parlando di lui lo avrebbe però definito come "un brav'uomo, che dava loro tutto, che li sosteneva, ma che ogni tanto lo sfidava".

Chiaramente la notizia della presunta- dei colpi ricevuti alla testa - avrebbe fatto scattare sia Wanda Nara che Maxi Lopez. I due sarebbero pronti a unirsi per muovere guerra contro Icardi.