"Dov'è il mio autista?". Lo show in aeroporto di Valeria Marini: cos'è successo

Uno show in piena regola quello "regalato" da Valeria Marini ad alcuni passeggeri in attesa di imbarco all'Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino: tra richieste assurde, urla e bagagli voluminosi scaricati agli addetti della società che gestisce lo scalo siciliano non è mancato proprio nulla. In tanti hanno assistito al teatrino, mostrandosi inizialmente divertiti per la scenetta di cui si è resa protagonista la showgirl, palesando poi in modo repentino tutto il disappunto e il fastidio per le pretese della 56enne.

Stando a quanto riferito da alcuni dei presenti, Valeria Marini si trovava all'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per prendere un volo che l'avrebbe ricondotta a Roma. Gli attimi precedenti il decollo sono stati tutto fuorché tranquilli, a quanto pare. La soubrette viaggiava con due grossi "bagagli a mano" oltre che con il suo cane: un problema per lei spostarsi con tutto quell'ingombro da portare con sé, ma a renderla ancora più furiosa il fatto che chi avrebbe dovuto aiutarla proprio non si riusciva più a trovare: "Dov'è il mio autista?" , ha gridato infastidita la showgirl, che avrebbe preteso dalla Gesap, vale a dire la società che gestisce lo scalo palermitano, l'invio di due addetti aeroportuali in suo soccorso.

Tra le tante persone che hanno ripreso lo show fuori programma della 56enne con i loro smartphone anche la giornalista della Rai Eugenia Nante. "Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano" , commenta con amarezza la giornalista sul suo profilo Instagram. "Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto" , racconta ancora. "Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si inc***a mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna" , conclude Eugenia Nante.